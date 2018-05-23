Ещё
Что будет на Химфесте в этом году?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Что будет на Химфесте в этом году? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Каждый год жители Березников с радостью принимают участие в Химфесте. Что ждёт нас в этом году?
Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году гостей ждёт насыщенная программа:
Советская площадь, Березники
12.15 Прибытие колонны байкеров на Советскую площадь
12.00-19.00 Гастрономический фестиваль натуральной продукции «Экодеревня» (сквер Любимова)
12.00-18.00 Фестивальный дом (сквер Любимова)
12.00-16.00 Лазертаг (Советская площадь)
12.00-22.00 Будка гласности «Березники ТВ» (Советская площадь)
12.00-18.00 Детский городок «Мульти-квест» (Советская площадь)
12.00-20.00 Ресторанный дворик (ул. К. Маркса, пешеходная зона)
12.00-23.00 Главная сцена
Главная сцена
12.00 Торжественное открытие «Химфеста». Массовый театрализованный пролог «Вместе на Химфесте» с флагами «Уралхима», «Уралкалия» в исполнении творческих коллективов КСЦ «Азот»
12.15 «Вместе на Химфесте» — отчётный концерт детских творческих коллективов КСЦ «Азот»
13. 45 «Комическая магия». Артисты цирка Лунеговы (г. Пермь). Интерактив с гигантским аэрослоном
14.05 Выступление финалистов телевизионного проекта «Щас спою!»
15.20 Fitness-активизация
15.25 «Смешное шоу». Артисты цирка Лунеговы (г. Пермь). Цирковые трюки, велосипеды, супербаланс, трюковый номер «Лимбо» и флешмоб с огромными белыми медведями
15.50 Старт музыкального фестиваля CoverFest. Группа ReeS (г. Ижевск). Вечные хиты
16.25 PLAYMAKERS (г. Пермь). Баскетбольный и футбольный фристайл, акробатика, интерактив
16.40 Музыкальный фестиваль CoverFest, продолжение. Сoverfest (г. Березники). Русский рок  17.10 Церемония награждения работников «Уралкалия»
17.30 Школа театра балета (г. Березники). Массовый номер «Шопениана». Классический балет
17.50 Музыкальный фестиваль CoverFest, продолжение. 3dance (г. Пермь). Disсo
18.50 Поздравления первых лиц города
19.00 Хедлайнер фестиваля — группа «Звери» (г. Москва)
20.00-23.00 RUSSIAN DANCE с Андреем Донским. MC I DJ I Go-G.
АиФ Пермь: последние новости
На Горе Крестовой пройдёт седьмой театральный фестиваль 15 октября в Перми пройдёт котофест Можно ли отпускать несовершеннолетнего одного в поездку?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?88
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что толкнуло Ларису Пашкову на самоубийство
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение