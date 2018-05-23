Что будет на Химфесте в этом году?

Каждый год жители Березников с радостью принимают участие в Химфесте. Что ждёт нас в этом году?

Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году гостей ждёт насыщенная программа:

Советская площадь, Березники

12.15 Прибытие колонны байкеров на Советскую площадь

12.00-19.00 Гастрономический фестиваль натуральной продукции «Экодеревня» (сквер Любимова)

12.00-18.00 Фестивальный дом (сквер Любимова)

12.00-16.00 Лазертаг (Советская площадь)

12.00-22.00 Будка гласности «Березники ТВ» (Советская площадь)

12.00-18.00 Детский городок «Мульти-квест» (Советская площадь)

12.00-20.00 Ресторанный дворик (ул. К. Маркса, пешеходная зона)

12.00-23.00 Главная сцена

Главная сцена

12.00 Торжественное открытие «Химфеста». Массовый театрализованный пролог «Вместе на Химфесте» с флагами «Уралхима» «Уралкалия» в исполнении творческих коллективов КСЦ «Азот»

12.15 «Вместе на Химфесте» — отчётный концерт детских творческих коллективов КСЦ «Азот»

13. 45 «Комическая магия». Артисты цирка Лунеговы (г. Пермь). Интерактив с гигантским аэрослоном

14.05 Выступление финалистов телевизионного проекта «Щас спою!»

15.20 Fitness-активизация

15.25 «Смешное шоу». Артисты цирка Лунеговы (г. Пермь). Цирковые трюки, велосипеды, супербаланс, трюковый номер «Лимбо» и флешмоб с огромными белыми медведями

15.50 Старт музыкального фестиваля CoverFest. Группа ReeS (г. Ижевск). Вечные хиты

16.25 PLAYMAKERS (г. Пермь). Баскетбольный и футбольный фристайл, акробатика, интерактив

16.40 Музыкальный фестиваль CoverFest, продолжение. Сoverfest (г. Березники). Русский рок 17.10 Церемония награждения работников «Уралкалия»

17.30 Школа театра балета (г. Березники). Массовый номер «Шопениана». Классический балет

17.50 Музыкальный фестиваль CoverFest, продолжение. 3dance (г. Пермь). Disсo

18.50 Поздравления первых лиц города

19.00 Хедлайнер фестиваля — группа «Звери» (г. Москва)

20.00-23.00 RUSSIAN DANCE с Андреем Донским. MC I DJ I Go-G.