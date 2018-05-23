«Вплоть до удушения»: Заменивший Табакова Машков пошел на крайние меры

Владимир Машков дал откровенное интервью. 54-летний артист рассказал о травмах на работе и заявил, что «приходится чуть-чуть придушивать» ради натурализма.

По мнению Владимира Машкова, нужно всегда учиться. «Тем каждая следующая картина и интересна — обязательно придумают что-то новое. Поэтому, сколько бы ты ни готовился, всегда будешь не готов», — убежден артист. В качестве примера он привел историю съемки серьезной драки, в которой учли все, кроме того, что в этот момент не будет света. «И ты получаешь по голове чуть-чуть сильнее, чем представлял», — заключил Машков.

Актер отметил, что любое столкновение в кино сопряжено с различного рода травмами. «Она может быть небольшой, в виде синяка, ушиба, а может быть и серьезной, вплоть до удушения. Если все делать по-настоящему, так, чтобы зритель поверил: „Ой, он ее сейчас задушит!“ — приходится чуть-чуть придушивать, а как иначе? Вы думаете, я стану картинно руки на шее складывать? Нет, конечно. И сама актриса никогда не скажет: „Ой, не надо! Мне больно так!“ Более того, если вы настоящая актриса, вы еще попросите: „Чуть придави!“ — рассказал Владимир, дав понять, что готов пойти на крайние меры ради натурализма и веры зрителя.

По мнению Машкова, актер вынужден всегда носить с собой „чемодан неприятностей“, которые нужно все время воспроизводить. „Как вам плохо, как вам очень плохо, как у вас сильно болит, как в вас попали пулей, как вас не любят и так далее. Обычно люди стараются оставлять свои проблемы в прошлом, а актерам приходится их удерживать в себе, а это непросто“, — признался Машков в интервью „Теленеделе“.