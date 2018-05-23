Ещё
«Вплоть до удушения»: Заменивший Табакова Машков пошел на крайние меры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

«Вплоть до удушения»: Заменивший Табакова Машков пошел на крайние меры 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Владимир Машков дал откровенное интервью. 54-летний артист рассказал о травмах на работе и заявил, что «приходится чуть-чуть придушивать» ради натурализма.
По мнению Владимира Машкова, нужно всегда учиться. «Тем каждая следующая картина и интересна — обязательно придумают что-то новое. Поэтому, сколько бы ты ни готовился, всегда будешь не готов», — убежден артист. В качестве примера он привел историю съемки серьезной драки, в которой учли все, кроме того, что в этот момент не будет света. «И ты получаешь по голове чуть-чуть сильнее, чем представлял», — заключил Машков.
Актер отметил, что любое столкновение в кино сопряжено с различного рода травмами. «Она может быть небольшой, в виде синяка, ушиба, а может быть и серьезной, вплоть до удушения. Если все делать по-настоящему, так, чтобы зритель поверил: „Ой, он ее сейчас задушит!“ — приходится чуть-чуть придушивать, а как иначе? Вы думаете, я стану картинно руки на шее складывать? Нет, конечно. И сама актриса никогда не скажет: „Ой, не надо! Мне больно так!“ Более того, если вы настоящая актриса, вы еще попросите: „Чуть придави!“ — рассказал Владимир, дав понять, что готов пойти на крайние меры ради натурализма и веры зрителя.
По мнению Машкова, актер вынужден всегда носить с собой „чемодан неприятностей“, которые нужно все время воспроизводить. „Как вам плохо, как вам очень плохо, как у вас сильно болит, как в вас попали пулей, как вас не любят и так далее. Обычно люди стараются оставлять свои проблемы в прошлом, а актерам приходится их удерживать в себе, а это непросто“, — признался Машков в интервью „Теленеделе“.
23 апреля актер стал художественным руководителем „Табакерки“, заменив на этом посту Олега Табакова. Владимир рассказал о своих первых действиях на новом поприщу: „Я смотрю спектакли, работаю с актерами, начинаем что-то репетировать. Хоть меня и не было в этом театре десять лет, я никогда не выпадал из его жизни. Там работают люди, которых я знаю очень давно. Да, мы все изменились за долгое время, но это родное мне место, и я не чувствую никакого дискомфорта. А только ощущаю ответственную радость за то, что мы должны сделать что-то интересное“.
Дни.ру: последние новости
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей "Если ты особый извращенец": Цискаридзе обратился к Урганту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?88
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что толкнуло Ларису Пашкову на самоубийство
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение