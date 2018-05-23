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Волгоградские танцоры и вокалисты выступили на фестивале в Праге?
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Волгоградские танцоры и вокалисты выступили на фестивале в Праге? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Артистов заявили на половину представленных номинаций.
Группа танцоров и вокалистов из города-героя триумфально выступила в чешской столице.
На днях из Праги вернулась группа студентов Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК), которые принимали участие в международном музыкальном фестивале-конкурсе «Очарование Богемии». В фестивале участвовали юные таланты из более двух десятков стран Европы и Азии.
Волгоградцы были заявлены на почти половину представленных на конкурсе номинаций: инструментальное творчество, хореография, вокал, изобразительное искусство, театр, оригинальный жанр, театр мод, мюзикл, народное творчество.
«В волгоградскую делегацию вошли победители различных конкурсов городского и областного уровня», — отметили во ВГИИКе.
Большинство призовых мест заняли именно юные таланты из города-героя. Так, первые места по народному инструменту (домре) присвоили студенткам Надежде Берёзиной и Любе Кашиной.
Высокий уровень показали в номинации «Эстрадный вокал» Галина Личманова, Диана Сокаджо и Дарья Целаева. Лучшим вокальным номером в своей номинации отметили 16-летнюю Диану Сокаджо, студентку 1-го курса факультета искусств.
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