Белорусская оперная звезда Оксана Волкова рассказала о себе и профессии

Сегодня, когда в вашей биографии уже есть выступления в лучших театрах мира — «Метрополитен» в Нью-Йорке, «Ковент-Гарден» в Лондоне и «Ла Скала» в Милане, а нынешнем летом еще и запланирован ваш дебют на легендарном летнем фестивале в Зальцбурге, где вы будете Полиной в премьерной постановке «Пиковой дамы», вы можете сказать, что все желания сбываются?

Оксана Волкова: В этих театрах пока еще я не пела крупные партии, поэтому мне есть еще к чему стремиться и о чем мечтать. Я никогда не пела в Париже, Сиднее или Берлине. Хочу где-нибудь спеть Шарлотту в «Вертере», Принцессу де Буйон в «Адриенне Лекуврер», Адальджизу в «Норме». И этот список продолжать можно бесконечно. И еще мне бы очень хотелось иметь больше возможностей выезжать на гастроли вместе с семьей и показывать мир детям. Но, к сожалению, школа диктует свои правила жизни и пока часто нас разлучает.

Трудно быть и примадонной, и многодетной матерью?

Оксана Волкова: Во-первых, у меня всего двое детей — дочь Рената и сын Арсен, разве это многодетность? Я стараюсь максимум внимания уделять и детям, и карьере. И у меня получается. Конечно, без помощи бабушек и моего мужа это было бы невозможно. Но все близкие меня поддерживают, и дети тоже понимают сложность моей работы, поэтому я и могу заниматься любимым делом. Во-вторых, хочу заметить, что быть примадонной для меня неестественно. Я терпеть не могу, когда кто-то демонстрирует свое превосходство только из-за каких-то успехов на сцене. Я общаюсь со многими из оперных звезд и вижу, что большинство — дружелюбные и легкие люди в общении.

В детстве я хотела стать мультипликатором. Мне казалось, что это необычная, редкая профессия, и у меня будет больше шансов блеснуть

Когда-то вы хотели представлять Беларусь на «Евровидении». Как возникла такая идея и почему она до сих пор не реализована?

Оксана Волкова: Да, мне это было очень интересно. Но это конкурс песни, и ее кто-то должен написать. Пока не сложилось. И я уже не думаю, что смогу это сделать. Я почти всегда угадываю победителя. Думаю, что наша музыкальная индустрия очень сильно позади планеты всей, и эта ситуация еще долго не изменится.

Вы победительница многих конкурсов — это свидетельство того, что вы очень долго шли к признанию?

Оксана Волкова: В конкурсах мне особо не везло. Я победила всего в нескольких и участвовала в них совсем не ради признания. Когда я была студенткой, мне очень нравилась конкурсная атмосфера: волнение, подготовка программы, соревновательный дух, да и школа это всегда была огромная. Плюс общение и новые контакты. Нужно было анализировать, что ценится в мире, как поют победители, и чего не хватает мне. Но когда я наконец почувствовала, что что-то умею, конкурсный возраст уже прошел. Пришлось ездить на прослушивания к постановкам, чего я очень не люблю.

Почему?

Оксана Волкова: Потому что за короткое время нужно выдать все, на что способен, а что не получится, то реабилитироваться возможности уже не будет. Однажды я допустила ошибку, которую буду помнить всегда: я пела прослушивание нездоровой и прямо с самолета, к тому же ошиблась с заявленной программой. Но надеялась, что самую сложную арию не надо будет исполнять, но, конечно, спросили именно ее. Я выдавливала из себя звук как пасту из тюбика пока в самый неподходящий момент мой голос дал такого петуха, которого этот театр, думаю, еще не слыхивал… И в этом театре я так ничего и не спела. Зато получила урок на всю жизнь!

Вы с детства хотели быть певицей?

Оксана Волкова: Нет, в детстве я хотела стать мультипликатором. Придумала себе профессию, как мне казалось, очень нетривиальную. Мне казалось, что это необычная профессия, которой хотят заниматься совсем мало людей, и у меня будет больше шансов блеснуть. Но на самом деле уже в сознательном возрасте у меня не было четкого плана, кем стать. Мне всегда нравился музыкальный театр, но мне казалось, что это для других, каких-то более совершенных людей, чем я. И я не верила, что можно так легко стать поющей актрисой. Поэтому готовилась в серьезный вуз — Технологический университет, факультет сертификации. Я даже почти закончила подготовительные курсы, только химию немного недотянула. Моя мама всегда напоминает, что я должна ей миллион: именно столько стоили занятия на тех курсах. А еще я параллельно вынашивала идею поступить в Академию музыки на вокал. Я очень полюбила театр, меня завораживал красивый мир кальмановских оперетт, и так постепенно сформировалось желание тоже быть причастной к этому прекрасному миру.

Однако судьба распорядилась так, что ваши героини, как правило, фатальные соблазнительницы…

Оксана Волкова: Если в женщине есть загадка и энергия, что притягивают людей, это прекрасно. Таких женщин очень интересно воплощать на сцене, они всегда с характером и «перчинкой». Мне было бы сложно быть, например, убедительной Джульеттой или Джильдой, если бы я была сопрано. У меня совсем иной характер и темперамент. Хорошо, что природа правильно распределяет амплуа.

Ваша главная партия — Кармен? Или вы ломаете шаблоны?

Оксана Волкова: Конечно, Кармен! На все триста процентов — это моя партия и по голосу, и по темпераменту. Я получаю огромное наслаждение от этой оперы, все время ищу новые краски, оттенки в голосе и черты, детали характера. Эту оперу сложно испортить режиссурой, потому что главное в ней — история Кармен и Хозе. Я обожаю современные постановки «Кармен», потому что они не только актуальны сегодня, но и очень выразительны. И я просто счастлива, что меня наконец позвали в Большой театр России спеть в июне Кармен.

Вы на один год присоединялись к первому призыву Молодежной оперной программы. Вы вспоминаете это время с ностальгией?

Оксана Волкова: Это было прекрасное время. Мои любимые девочки из Молодежной программы Большого театра России — Венера Гимадиева, Светлана Касьян, Ульяна Алексюк , которых я просто обожаю. Вообще у меня очень много друзей в Москве, и я всякий раз при первой возможности приезжаю. С коллегами обычно у меня складываются прекрасные отношения, часто переходящие в дружбу. Все мы постоянно пересекаемся на каких-то проектах и всегда очень рады друг другу.

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