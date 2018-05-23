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Театр «Пиано» 24 мая проведет инклюзивный фестиваль «Школа искусств»
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Театр «Пиано» 24 мая проведет инклюзивный фестиваль «Школа искусств» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
24 мая в 15:00 на площадке нижегородского театра «Пиано» пройдет 15 юбилейный инклюзивный фестиваль «Школа искусств». Фестиваль проходит на площадках театра «Пиано» и Нижегородской школы интерната для глухих детей, включая парковую зону школы. Участниками станут около 250 жителей города. Атмосфера настоящего праздника Театра, сказочного карнавала и большое разнообразие творческих активностей и мастер-классов — вот что ожидает участников фестиваля.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Территория Детства» Фонда Президентских грантов РФ, который предусматривает расширение креативного пространства театра «Пиано», включая парковую зону школы-интерната для проведения спектаклей, фестивалей, инклюзивных мероприятий и мастер-классов с участием актеров театра «Пиано» и воспитанников школы-интерната для глухих детей, а также учащихся общеобразовательных школ города Нижнего Новгорода, студентов и волонтеров Нижегородских ВУЗов. Реализация проекта проходит с декабря 2017г. по июнь 2018г.
Основная цель проекта «Школа искусств» — эффективная социализация детей с ограниченными возможностями через организацию творческого, игрового взаимодействия на равных и вместе с нормально слышащими сверстниками. «Школа искусств» — это еще и школа лидеров для воспитанников школы-интерната, возможность для глухих детей участвовать в организации этого масштабного праздника на всех этапах подготовки, самим проводить мастер-классы, учиться и учить других, общаться, ощущать себя настоящими хозяевами своего замечательного Дома — своей Школы!
«Для нас важно, чтобы пространство коррекционной школы-интерната становилось интересным образовательным, культурным, инклюзивным, толерантным, волонтерским центром, привлекательным для жителей города. И тогда можно говорить не только об эффективной социализации глухих детей, но, что очень важно, об организации творческого взаимодействия детей и молодежи, независимо от возраста, языка и наличия медицинского диагноза, о воспитании Доброго поколения жителей Доброго города!» — говорится в сообщении организаторов.
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