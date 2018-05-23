Гала-концерт «Салют, Победа» прошел в Энергетическом проезде

В Доме культуры МЭИ 10 мая состоялся Гала-концерт фестиваля студентов и школьников «Салют, Победа!». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Совет старост и театральная студия МЭИ при поддержке Управления социальной и воспитательной работы провели отборочный этап, по результатам которого лучшие номера были включены в праздничный Гала-концерт. Участниками фестиваля на отборочном туре были представлены творческие номера в одной из предложенных номинаций: «Вокал», «Художественное слово», «Мы с тобой, сестра, еще станцуем», «Театральные формы», «Моя гитара семиструнная». Отобранные номера стали частью единой театральной постановки, посвященной памяти Великой Победы, — отметили в пресс-службе.

Награждение участников и победителей фестиваля состоялось 17 мая в конференц-зале МЭИ. Ребятам были вручены дипломы и ценные призы. (вт)