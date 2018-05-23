Фрагменты всемирно известных оперетт прозвучат в библиотеке на проспекте Мира 

Отрывки самых знаменитых оперетт прозвучат в библиотеке № 62 им. Пабло Неруды на проспекте Мира, 180. Концерт состоится в субботу, 26 мая.
— Артисты театров Москвы исполнят для зрителей арии из «Летучей мыши» и «Цыганского барона» Иоганна Штрауса-младшего. Гости услышат знаменитые произведения венгерского композитора Имре Кальмана «Мистер Икс», «Сильва», «Баядера», «Перикола» и «Прекрасная Елена» непревзойденного Жака Оффенбаха, а также творения Ференца Легара «Веселая вдова» и «Цыганская любовь», — рассказали в библиотеке.
Музыкальная программа начнется в 15.00. Вход свободный. (иб)