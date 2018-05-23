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Весь парк — театр, а зрители — актеры
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Весь парк — театр, а зрители — актеры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москву с гастролями приехал испанский театр Kamchatka. 27 мая зрителей ждет очередной перформанс от самобытной труппы.
Театр Kamchatka специализируется на новомодных представлениях, в которых актеры живо взаимодействуют и с пространством, которое находится вокруг них, и с людьми, которые пришли посмотреть на их игру. В этот раз одной большой сценой для актеров театра будет парк «Музеон». А одними из участников действия станут его посетители.
Любимая тема артистов — путешествия. Они играют мигрантов, которые пытаются найти себя в большом изменчивом мире. Спектакль, с которым испанцы приехали в российскую столицу, так и называется — Kamchatka. Его главные герои — восемь актеров в потрепанной одежде и с сумками на плече. Они наивны и полны надежд, что именно здесь им удастся прекратить скитания по миру и поймать-таки птицу удачи за хвост. Реакции актеров не поддаются никакой логике, во время действия может происходить все что угодно. А невольным участником спектакля может стать даже случайный прохожий.
Персонажи-мигранты остры на язык и плюют на правила приличия. Это отражения тех, кто презрительно относится к «чужакам».
Спектакль покажут дважды, в 16:00 и 18:00. А в 11 часов утра все желающие смогут пообщаться с актерами этой удивительной труппы в летнем кинотеатре «Музеон».
Вход на спектакль свободный при условии предварительной регистрации.
КСТАТИ
Театр Kamchatka уже выступал в Москве. Актеры показали спектакль-инсталляцию «Убежище» и еще более необычный спектакль «Побег». Новая работа коллектива станет заключительной частью трилогии.
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