Весь парк — театр, а зрители — актеры

В Москву с гастролями приехал испанский театр Kamchatka. 27 мая зрителей ждет очередной перформанс от самобытной труппы.

Театр Kamchatka специализируется на новомодных представлениях, в которых актеры живо взаимодействуют и с пространством, которое находится вокруг них, и с людьми, которые пришли посмотреть на их игру. В этот раз одной большой сценой для актеров театра будет парк «Музеон». А одними из участников действия станут его посетители.

Любимая тема артистов — путешествия. Они играют мигрантов, которые пытаются найти себя в большом изменчивом мире. Спектакль, с которым испанцы приехали в российскую столицу, так и называется — Kamchatka. Его главные герои — восемь актеров в потрепанной одежде и с сумками на плече. Они наивны и полны надежд, что именно здесь им удастся прекратить скитания по миру и поймать-таки птицу удачи за хвост. Реакции актеров не поддаются никакой логике, во время действия может происходить все что угодно. А невольным участником спектакля может стать даже случайный прохожий.

Персонажи-мигранты остры на язык и плюют на правила приличия. Это отражения тех, кто презрительно относится к «чужакам».

Спектакль покажут дважды, в 16:00 и 18:00. А в 11 часов утра все желающие смогут пообщаться с актерами этой удивительной труппы в летнем кинотеатре «Музеон».

Вход на спектакль свободный при условии предварительной регистрации.

КСТАТИ

Театр Kamchatka уже выступал в Москве. Актеры показали спектакль-инсталляцию «Убежище» и еще более необычный спектакль «Побег». Новая работа коллектива станет заключительной частью трилогии.