Авторскую версию рок-оперы «Юнона и Авось» покажут в Москве 

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Постановка знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» в полной авторской версии впервые прозвучит на сцене столичного Vegas City Hall. Об этом сообщила пресс-служба организатора.
"31 мая знаменитая рок-опера «Юнона и Авось» в полной авторской версии впервые прозвучит на сцене Vegas City Hall", — сообщает пресс-служба. По словам организаторов, вокальные номера поставлены заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, которая также является первой исполнительницей главных партий в рок-операх Рыбникова. Главным режиссером выступил Александр Рыхлов.
Премьера рок-оперы композитора Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году. Затем опера успешно гастролировала по всему миру, в том числе во Франции, США, Германии, Голландии и так далее.
Авторская версия была создана специально для международного фестиваля Пьера Кардена в 2009 году. «Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра, где соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор и жанры массовой „городской“ музыки», — отметили организаторы.