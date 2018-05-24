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«Юнона и Авось» в авторской версии впервые прозвучит в «Вегас Сити Холле»
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«Юнона и Авось» в авторской версии впервые прозвучит в «Вегас Сити Холле» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Премьера рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского состоялась еще в 1981 году, и вот уже более 30 лет постановка радует зрителей и проходит с неизменными аншлагами. 31 мая у вас будет уникальная возможность увидеть полную авторскую версию композитора на сцене «Вегас Сити Холла».
"Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене. В 1983 году французский кутюрье Пьер Карден представил ее французской публике, после чего последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия и другие страны. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии и Южной Корее.
Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую версию рок-оперы, которая прошла с грандиозным успехом.
Спектакль в постановке Театра Рыбникова увидели зрители Франции, США, Канады, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана и не только.
Вокальные номера поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и знаменитых шлягеров советского кино ("Позвони мне, позвони", «Песня гадалки» и другие). Хореография в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик «Буратино», «Продюсеры», «Хоакин Мурьета») делают рок-оперу незабываемым зрелищем. Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра. А заняты в спектакле прекрасные московские артисты — звезды новой волны.
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