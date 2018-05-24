«Юнона и Авось» в авторской версии впервые прозвучит в «Вегас Сити Холле»

Премьера рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского состоялась еще в 1981 году, и вот уже более 30 лет постановка радует зрителей и проходит с неизменными аншлагами. 31 мая у вас будет уникальная возможность увидеть полную авторскую версию композитора на сцене «Вегас Сити Холла».

"Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене. В 1983 году французский кутюрье Пьер Карден представил ее французской публике, после чего последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия и другие страны. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии и Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую версию рок-оперы, которая прошла с грандиозным успехом.

Спектакль в постановке Театра Рыбникова увидели зрители Франции, США, Канады, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана и не только.