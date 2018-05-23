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Театральная мастерская «Мгновения» покажет спектакль «Три серебряных волоска Всеведа»
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Театральная мастерская «Мгновения» покажет спектакль «Три серебряных волоска Всеведа» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Театральная мастерская «Мгновения» при храме Державной иконы Божией Матери покажет последний в этом сезоне спектакль в библиотеке № 151 в четверг, 24 мая.
Впервые постановка «Три серебряных волоска Всеведа» была представлена публике пять лет назад. И, символично, этот спектакль станет заключительным в текущем творческом сезоне. Поставлен он по мотивам сказки чешского писателя Карела Эрбена «Три золотых волоска Деда Всеведа».
— К этому спектаклю мы возвращаемся спустя 5 лет. Хотим театральный сезон завершить в этом году сказкой, тем более интересно вернуться к материалу, с которого начинали свою театральную деятельность — наша мастерская существует с 2013 года, — поделился с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» ответственный за молодежную работу при храме Павел Рощин. — Первый раз мы показали постановку на Рождественском празднике Воскресной Школы по просьбе директора. И с тех пор ставим спектакли, выступаем в различных местах: Детских домах, общеобразовательных школах, Российской детской клинической больнице, Доме Матери, на приходах в Московских храмах, на Православном Театральном фестивале и в библиотеках. Наши спектакли должны донести христианские ценности. Но мы пытаемся делать это не в навязчивой форме, а раскрыв конкретную ценность через историю, которую мы рассказываем в спектакле.
Сказку «Три серебряных волоска Всеведа» покажут в районном отделении библиотеки № 151. Начало в 19:30.
Фото: Театральная мастерская «Мгновения»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/23/41228/
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