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Юные актеры из Митина выступят с концертом в Покровском-Стрешневе
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Юные актеры из Митина выступят с концертом в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Покровское-Стрешнево
Во Дворце культуры «Красный Октябрь» района Покровское-Стрешнево в субботу, 26 мая, состоится концерт «Театр — это маленькая жизнь!». На представление всех желающих приглашают юные актеры из театра-студии «Дверь», действующей при Культурном центре «Митино».
— Ребята под руководством Екатерины Мироновой подготовили интересную насыщенную программу, в которой будут и театральные зарисовки, и музыкальные импровизации, и песни, — пояснила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов Культурного центра «Митино» Светлана Мухрина.
Концерт состоится по адресу: улица Вишневая, дом 7. Начало в 18.30. Вход свободный. Ограничение по возрасту 3+.
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