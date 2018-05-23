Юные актеры из Митина выступят с концертом в Покровском-Стрешневе 

Во Дворце культуры «Красный Октябрь» района Покровское-Стрешнево в субботу, 26 мая, состоится концерт «Театр — это маленькая жизнь!». На представление всех желающих приглашают юные актеры из театра-студии «Дверь», действующей при Культурном центре «Митино».
— Ребята под руководством Екатерины Мироновой подготовили интересную насыщенную программу, в которой будут и театральные зарисовки, и музыкальные импровизации, и песни, — пояснила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов Культурного центра «Митино» Светлана Мухрина.
Концерт состоится по адресу: улица Вишневая, дом 7. Начало в 18.30. Вход свободный. Ограничение по возрасту 3+.