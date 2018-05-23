Вечно «этот» Ибсен и его жена Сюзанна

О премьере «Сюзанна» в Школе драматического искусства спорит буквально вся театральная Москва.

Евгения Симонова играет пожилую затворницу Сюзанну (после смерти Ибсена его жена сознательно не выходила из дома, потому что весь мир для нее заключался в муже), а юная Сюзанна — Алиса Рыжова — и молодая — Александрина Марецкая -дополняют ее образ штрихами, интонациями. Этот прием — «три возраста женщины» хорошо знаком Евгении Симоновой: в течение 12 лет играла в постановке Сергея Голомазова пьесы Олби «Три высокие женщины». Но если ее безымянная 90-летняя героиня в пьесе Олби вспоминает заурядного мужа всего в двух сценах, и то, чтобы рассказать о его ничтожности, то Сюзанна с первой и до последней сцены говорит и думает только об Ибсене. Она, дочь Скандинавии, не жалуется на свою судьбу, как Софья Бернс (хотя по сравнению с Ибсеном — Лев Толстой был «ангелом»), не устраивает сцен ревности, не заставляет его думать о семье, а стойко переносит бедность, если не сказать нищету, эмиграцию, многочисленные увлечения мужа, его пьянство, трудный характер.

Сюзанна — не «снежная королева», а очень ранимая, нежная, тонкая, и все эти качества души проявляют в образе, созданном Евгенией Симоновой, но при этом ее безграничная, бесконечная любовь делает ее мужественным воином. Ибсен не променял Сюзанну на других, более молодых, красивых и талантливых, и не ушел из дома, как Лев Толстой, чтобы умереть «свободным». А навсегда остался в своем рабочем кабинете, где создавал новую драматургию. Скромно, невзначай Сюзанна говорит о том, что «первым человеком, которому Ибсен читал свои пьесы, была она». Но при этом жена не преувеличивает своего значения в творческой судьбе мужа, как это делает в своей книге «Моя жизнь» жена Толстого. Напротив, Сюзанна, обладая литературным талантом, ничего не писала о муже и сожгла их переписку. В истории и литературе фигурирует переписка Ибсена с его возлюбленной Эмилией Бардах, а жена Ибсена — осталась в тени.

Были ли у Сюзанны сожаления, что всю себя она посвятила заботе о муже и сыне (сын Ибсена и Сюзанны Сигурд Ибсен был известным политическим деятелем и журналистом)? В спектакле есть моменты, в которых Сюзанна с долей горечи говорит: «Вечно этот Ибсен». Сюзанна нередко называет Ибсена «этот». Драматург был загадочной личностью, непостижимой и весьма странной, окруженной слухами и легендами. Он сам эпатировал публику, создавая о себе мифы: иначе не ходил бы в молодости в желтых, клоунских перчатках. Пожалуй, только Сюзанна знала настоящего Ибсена, потому что была его частью, его «второй половинкой». В финале Сюзанна в ясном уме с вызовом говорит: «Я — и есть Хенрик Ибсен». Впрочем, она просто повторяет слова своего великого мужа: «Лишь когда я женился, жизнь моя стала полной, содержательной».

Что же касается Льва Толстого, образ которого невольно возникает рядом с образом-призраком Ибсена (они были современниками, не только драматургами, но и философами, носителями новых идей, пророками), то он не принимал Ибсена ни в каком качестве. «Пишет не просто, туманно, загадками, которые сам, вероятно не сможет разгадать», — такой отзыв оставил Лев Толстой о пьесах Ибсена, все из которых. Но если Лев Николаевич знал, какая умная, верная и сильная женщина выбрала Ибсена в мужья (в спектакле Сюзанна прямо говорит, что именно она выбрала Ибсена, а не он ее), наверняка бы ему позавидовал? По крайней мере, именно эта мысль возникает после спектакля Александра Огарева «Сюзанна».

Премьера — совместная постановка театра Школа драматического искусства и Посольства Норвегии в России.