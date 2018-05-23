Театр хореографических миниатюр «Стиль» представил сольную программу «Ризор

В субботу, 19 мая, в петербургском ДК им. Горького Театр хореографических миниатюр «Стиль» представил свой сольный концерт «Ризориус». Название было выбрано очень точно: ризориус — «мышца смеха», именно она отвечает за растягивание уголков рта. И действительно: практически все выступление улыбка озаряла лица зрителей.

С первого номера артистам удалось создать в зале особую атмосферу доброжелательности, дружбы и любви, которая сохранялась на протяжении всего концерта. Выступление включало более двадцати пяти разнообразных номеров, каждый из которых обладал собственным настроением и колоритом и подчеркивался прекрасными костюмами, а также музыкальным и световым сопровождением.

Вся программа была выстроена таким образом, чтобы зритель незаметно для себя становился участником этого удивительного действа и испытывал целую гамму эмоций: радовался, плакал, смеялся, немного грустил и снова улыбался. Постановщики номеров использовали пространство не только сцены, но и зала, вовлекая в действо публику, что стало для них приятной неожиданностью. Так, во время танца «Мучачо» артисты в ярких костюмах выходили на сцену прямо из зрительного зала, поднимая гостей концерта с мест и приглашая станцевать вместе с ними.

Помимо уже полюбившихся номеров ТХМ «Стиль» представил новые танцевальные композиции: «Сделал дело — гуляй смело», «Неурожай» и «Там, где таится волшебство», которые произвели огромное впечатление на публику и были встречены бурными овациями.

Профессионализм постановки ощущался в выступлении даже самых юных артистов: дети не просто танцевали, они проживали выбранные для них образы, при этом сохраняя слаженность, четкость и в то же время легкость движений. Несмотря на длительность концерта, артистам удалось не потерять динамику выступлений, благодаря этому и чередованию эмоционального содержания номеров два часа пролетели как одно мгновение.

Как отметила Наталья Мухина, заслуженный работник культуры России, член правления международного союза любителей хореографического искусства, за каждым таким выступлением чувствуется огромная работа художественных руководителей Олега Евдокимова и Ольги Новинской. «Олег и Ольга — это замечательный тандем. Они умеют найти подход к детям, увлечь их танцем. Они настолько искренни и доброжелательны в своем творчестве, и при этом очень трудолюбивы. Им всегда удается точно подобрать для ребят нужные образы, поэтому дети с легкостью перевоплощаются в них и по-настоящему живут на сцене. Меня всегда удивляет, насколько дети обладают необыкновенной фантазией и как они умеют реализовать эту фантазию в творчестве, в пластике. Это не всем взрослым под силу».

Сольными концертами ТХМ «Стиль» балует зрителей нечасто: предыдущее такое выступление состоялось по случаю 15-летнего юбилея театра, два года назад. Ждать следующего придется два с половиной года — оно будет приурочено к 20-летию «Стиля». Как пояснил Олег Евдокимов, художественный руководитель ТХМ «Стиль», для того чтобы подготовить программу, способную удивить зрителя, нужно время. «За год невозможно обновить репертуар до такой степени, чтобы чем-то удивить зрителя. Поэтому сольные концерты мы делаем не чаще, чем раз в два года, и вкладываем в них все силы. Нам важно, чтобы зритель получил качественный продукт», — сказал Олег Евдокимов.