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Илья Авербух рассказал о новом сезоне спектакля «Ромео и Джульетта»
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Илья Авербух рассказал о новом сезоне спектакля «Ромео и Джульетта» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 июня в Санкт-Петербурге стартует второй сезон ледового спектакля.
В представлении принимают участие шесть олимпийских чемпионов.
Продюсер проекта Илья Авербух отметил, что спектакль был доработан и стал еще более интересным и зрелищным для зрителя.
— В финале спектакля звучат слова: «враждой не стоит жить, мы рождены любить». Это именно то, что я хотел бы сказать своим спектаклем сейчас, в наши дни, когда огромное влияние на людей имеет информационное поле и новости, — рассказал Илья Авербух в комментарии изданию «Невские Новости».
Знаменитый фигурист также отметил, что затрудняется определить жанр проекта. По его словам, постановка совмещает в себе черты ледового балета, мюзикла, шоу, сюжетного спектакля.
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