Послами «Русских сезонов» в Италии стали Березовский, Цискаридзе и Фокин

"Мы надеемся, что до конца этого года 6 млн зрителей увидят более 400 мероприятий", — сказал заместитель министра культуры Александр Журавский , открывая мероприятие. Он напомнил, что проект «Русские сезоны» стартовал в декабре 2016 года под патронажем президента России Владимира Путина . В 2017 году в Японии в рамках " Русских сезонов" прошла более 200 мероприятий, которые посетили свыше 3 млн человек.

Эдварда Грига. "Я как обладатель этой Жар-птицы (символ «Русских сезонов — прим. ТАСС) имею право загадать желание, и оно очень простое: чтобы все были счастливы», — сказал в свою очередь заслуженный артист РФ Березовский. Он дал для гостей концерт, исполнив произведения Сергея Рахманинова

"Всю свою жизнь я служу русскому искусству и с большой радостью представляю его миру", — отметил со своей стороны важность миссии посла Цискаридзе.

Еще одним послом стал директор Александринского театра Валерий Фокин. По его словам, театр поставит несколько спектаклей в Милане, кроме того в этом городе покажет" Евгения Онегина" Театр имени Вахтангова.

Второй фестиваль российской культуры «Русские сезоны» открылся в Риме 14 января концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Фестиваль в Италии продлится до конца 2018 года, он охватит более 40 городов. Программа включает мероприятия различной тематики: концерты классической музыки, театральные и балетные постановки, выставки, кинематографические фестивали.

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