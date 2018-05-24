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Послами «Русских сезонов» в Италии стали Березовский, Цискаридзе и Фокин
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Послами «Русских сезонов» в Италии стали Березовский, Цискаридзе и Фокин 

ТАСС 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Послами «Русских сезонов» в Италии стали пианист Борис Березовский, артист балета Николай Цискаридзе и руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Объявление состоялось в четверг в Михайловском театре в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.
"Мы надеемся, что до конца этого года 6 млн зрителей увидят более 400 мероприятий", — сказал заместитель министра культуры Александр Журавский, открывая мероприятие. Он напомнил, что проект «Русские сезоны» стартовал в декабре 2016 года под патронажем президента России Владимира Путина. В 2017 году в Японии в рамках " Русских сезонов" прошла более 200 мероприятий, которые посетили свыше 3 млн человек.
"Я как обладатель этой Жар-птицы (символ «Русских сезонов — прим. ТАСС) имею право загадать желание, и оно очень простое: чтобы все были счастливы», — сказал в свою очередь заслуженный артист РФ Березовский. Он дал для гостей концерт, исполнив произведения Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.
"Всю свою жизнь я служу русскому искусству и с большой радостью представляю его миру", — отметил со своей стороны важность миссии посла Цискаридзе.
Еще одним послом стал директор Александринского театра Валерий Фокин. По его словам, театр поставит несколько спектаклей в Милане, кроме того в этом городе покажет" Евгения Онегина" Театр имени Вахтангова.
Второй фестиваль российской культуры «Русские сезоны» открылся в Риме 14 января концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Фестиваль в Италии продлится до конца 2018 года, он охватит более 40 городов. Программа включает мероприятия различной тематики: концерты классической музыки, театральные и балетные постановки, выставки, кинематографические фестивали.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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