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Десятилетие спектакля «Однажды в Париже» отметят в театре «Модерн» 26 мая
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Десятилетие спектакля «Однажды в Париже» отметят в театре «Модерн» 26 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столичном театре «Модерн» 26 мая отметят десятилетие спектакля «Однажды в Париже», зрители не только смогут увидеть постановку, но и встретятся с создателями спектакля, говорится в сообщении пресс-службы театра.
Впервые зрители увидели эту постановку 10 лет назад, в мае 2008 года. Идея поставить спектакль по пьесе Франсуазы Саган «Заноза» принадлежит бессменной исполнительнице главной роли, народной артистке СССР Вере Васильевой. Благодаря заслуженной артистке России Валентине Аслановой была создана уникальная инсценировка литературного шедевра, которую блестяще воплотил на сцене режиссер-постановщик спектакля, народный артист России Юрий Васильев.
«26 мая в театре «Модерн» состоится юбилейный показ спектакля «Однажды в Париже» и творческая встреча с его создателями. По окончании спектакля «Однажды в Париже» его создатели раскроют некоторые секреты постановки и ответят на вопросы зрителей», — отмечается в сообщении.
В творческой встрече примут участие: народная артистка СССР Вера Васильева (автор идеи, исполнительница роли Элизабет), народный артист России Олег Вавилов (исполнитель роли Ивана), Максим Демченко (исполнитель роли Люсьена), Антон Кукушкин (первый исполнитель роли Люсьена), народный артист России Юрий Васильев (режиссер-постановщик), заслуженная артистка России Валентина Асланова (автор инсценировки), Рубен Затикян (композитор).
«Легендарный спектакль «Однажды в Париже» уже целое десятилетие является настоящим украшением репертуара театра «Модерн». Постановка неизменно собирает полные залы. Актерами созданы яркие, характерные и драматические образы, которые дарят зрителям незабываемое удовольствие», — сказал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
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