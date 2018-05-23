Десятилетие спектакля «Однажды в Париже» отметят в театре «Модерн» 26 мая

В столичном театре «Модерн» 26 мая отметят десятилетие спектакля «Однажды в Париже», зрители не только смогут увидеть постановку, но и встретятся с создателями спектакля, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Впервые зрители увидели эту постановку 10 лет назад, в мае 2008 года. Идея поставить спектакль по пьесе Франсуазы Саган «Заноза» принадлежит бессменной исполнительнице главной роли, народной артистке СССР Вере Васильевой . Благодаря заслуженной артистке России Валентине Аслановой была создана уникальная инсценировка литературного шедевра, которую блестяще воплотил на сцене режиссер-постановщик спектакля, народный артист России Юрий Васильев

«26 мая в театре «Модерн» состоится юбилейный показ спектакля «Однажды в Париже» и творческая встреча с его создателями. По окончании спектакля «Однажды в Париже» его создатели раскроют некоторые секреты постановки и ответят на вопросы зрителей», — отмечается в сообщении.