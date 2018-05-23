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Директор театра Петра Фоменко отчитался о доходах за 2017 год
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Директор театра Петра Фоменко отчитался о доходах за 2017 год 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Андрей Воробьев заработал 18,3 миллиона рублей в 2017 году, им также, совместно с супругой, задекларированы семь земельных участков, следует из документов, опубликованных на официальном сайте правительства Москвы.
Помимо этого, в совместных с его супругой сведениях о доходах и собственности числятся один жилой дом и пять квартир. Кроме того, в распоряжении его жены имеется легковой автомобиль Toyota Corolla, а также BMV X5 XDRIVE35, супругой, в частности, задекларированы почти 764 тысячи рублей дохода за 2017 год.
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