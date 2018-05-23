Директор театра Петра Фоменко отчитался о доходах за 2017 год

Помимо этого, в совместных с его супругой сведениях о доходах и собственности числятся один жилой дом и пять квартир. Кроме того, в распоряжении его жены имеется легковой автомобиль Toyota Corolla, а также BMV X5 XDRIVE35, супругой, в частности, задекларированы почти 764 тысячи рублей дохода за 2017 год.