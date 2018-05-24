МХТ имени Чехова поздравит Николая Шейко с 80-летием

"Чествование Николая Михайловича Шейко состоится в Портретном фойе Московского Художественного театра", — проинформировала Малкина.

Николай Шейко родился 24 мая 1938 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Харьковского театрального института в 1961 году. На следующий год начал сценическую деятельность в Киевском театре драмы имени Ивана Франко. В 1960-е годы работал режиссером-постановщиком в Рижском ТЮЗе, в 1970-е годы ставил спектакли в Александринском театре в Ленинграде. В 1980-е годы работал главным режиссером в Минском Республиканском молодежном театре и в Русском театре Эстонии в Таллине.