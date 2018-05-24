МХТ имени Чехова поздравит Николая Шейко с 80-летием 

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Одному из старейших сотрудников Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, заслуженному деятелю искусств РФ Николаю Шейко, ныне занимающему пост заведующего литературной частью театра, в четверг исполняется 80 лет. Поздравлять юбиляра будут всем коллективом во главе с новым художественным руководителем Сергеем Женовачом, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
"Чествование Николая Михайловича Шейко состоится в Портретном фойе Московского Художественного театра", — проинформировала Малкина.
Николай Шейко родился 24 мая 1938 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Харьковского театрального института в 1961 году. На следующий год начал сценическую деятельность в Киевском театре драмы имени Ивана Франко. В 1960-е годы работал режиссером-постановщиком в Рижском ТЮЗе, в 1970-е годы ставил спектакли в Александринском театре в Ленинграде. В 1980-е годы работал главным режиссером в Минском Республиканском молодежном театре и в Русском театре Эстонии в Таллине.
С 1987 года живет в Москве. Работал в театре «Эрмитаж», Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Всего поставил около 100 спектаклей по произведениям Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Александра Островского, Ивана Гончарова, Антона Чехова, Алексея Толстого. Обращался к произведениям современных драматургов, в числе которых — Алексей Арбузов, Александр Володин, Эдвард Радзинский.
В МХТ им. А. П. Чехова пришел в 1992 году, где также поставил ряд спектаклей, в частности, по пьесам Уильяма Шекспира и Карло Гольдони.