МХАТ имени Горького представляет премьеру спектакля «Отцы и дети» к юбилею Тургенева

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. МХАТ имени М. Горького представляет в четверг премьеру спектакля «Отцы и дети» по одноименному роману Ивана Тургенева. Постановка создана специально к отмечаемому в этом году 200-летию со дня рождения русского писателя, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства напомнила, что «роман отразил процессы, происходившие в обществе в 60-е годы XIX века, а образ главного героя — Евгения Базарова, с его бескомпромиссностью, пренебрежением к авторитетам и прагматизмом, послужил молодежи того времени примером для подражания».

"Главная тема — конфликт мировоззрений двух поколений — остается актуальной и в наши дни", — подчеркнула представительница пресс-службы, пояснив, что «в центре спектакля конфликт между молодостью, требующей перемен, и опытом зрелого возраста, вечное противостояние иллюзий и реальности, рассудка и эмоций, пристальный взгляд на мятущуюся, загадочную душу русского интеллигента в его крайней, нигилистической форме духовной жизни».

Создатели и участники спектакля

Постановку «Отцов и детей» во МХАТе имени Горького осуществил режиссер Александр Дмитриев . «В этом спектакле мы хотели, чтобы зрители, как на машине времени, попали в тургеневскую эпоху, — сформулировал режиссер свою задачу. — Я считаю, что, если театр берет к постановке такого автора, то мы должны стараться максимально приблизиться к его времени. Я проникся любовью к автору и хотел донести эту любовь до зрителей, хотелось, чтобы они открыли книгу Тургенева, вернулись к медленному чтению».

Его соавтор, сценограф Виктор Федотьев, рассказал, как воплощался замысел. «Вместе с режиссером спектакля Александром Ивановичем Дмитриевым мы съездили в Спасское-Лутовиново — усадьбу Тургенева, — познакомились с жизнью и бытом писателя, — рассказал Федотьев. — Мы осмотрели интерьеры, общий вид усадьбы, надворные постройки, собрали материал и воссоздали в декорациях большую гостиную Тургенева в Спасском-Лутовинове». «В спектакле — это гостиная в доме Кирсанова», — уточнил художник.

Он напомнил, что рядом с Тургеневым жил Лев Толстой , который приезжал к Тургеневу играть в шахматы. «Мы воспроизвели точно такой же шахматный столик для гостиной дома Кирсанова», — отметил Федотьев. По его словам, так же скрупулезно создавались гостиная Одинцовой и изба родителей Базарова, которую сделали из настоящей лиственницы с соломенной крышей.

"Во время поездки в Спасское-Лутовиново нас поразили очень красивые пейзажи — холмы с яблоневыми садами. На заднике я воссоздал пейзаж, примерно похожий на эти места", — поделился Федотьев. А художник по костюмам Елена Ярочкина сообщила, что старалась максимально приблизить сценический гардероб участников спектакля к исторической эпохе «Отцов и детей».