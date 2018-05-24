Корифеи театра делятся опытом с коллегами со всей страны 

В Театральном центре «На Страстном» стартовал всероссийский проект «Театральное ПТУ. Версия. 3.0». Сюда съехались представители из 22 регионов нашей страны.
Специалисты по свету, звуку, мультимедиатехнологиям, художники-постановщики, директора из провинциальных театров России в течение 16 дней, с 22 мая по 7 июня, будут повышать квалификацию у столичных мэтров театрального искусства.
Первый мастер-класс провел знаменитый во всем мире театральный художник Глеб Фильштинский.
С первой минуты учебы руководитель проекта, директор Театрального центра «На Страстном» Михаил Пушкин не только настроил прибывших в Москву из регионов на «деловой подход», но и попросил «мыслить масштабами всероссийского и даже мирового театра».
— Возможно, кого-то из вас после детального ознакомления со сценами и площадками Большого и Малого театров, Московского художественного, театра Олега Табакова, электротеатра «Станиславский» посетят упаднические настроения, что «в нашем театре никогда такого не будет». Сразу их отбросьте. Дело не в том, какая техника в театре, а в информации, знаниях и грамотном подходе, — сказал он. — Поймите, что каждый театр — часть мирового. Все мы существуем по одним законам и технологиям.
Участники проекта встретились в зале Театрального центра «На Страстном», который стал основной учебной базой «Театрального ПТУ». Поднимаясь с места, гости называли свое имя, город, из которого приехали, и театр.
География мероприятия обширная и удивительно разнообразная. Оказывается, в России есть театры даже в очень маленьких городах — и у них своя история, свой зритель.
Так, жителей Димитровграда Ульяновской области более 100 лет радует драматический театр, в котором начинал свою карьеру выдающийся актер Андрей Краско. Заведующий художественно-постановочной частью этого театра Николай Макаренков приехал на проект за новыми знаниями и советами.
В Магаданском театре, созданном при ГУЛАГе, когда-то играл замечательный советский и российский актер Георгий Жженов, ставил спектакли выдающийся режиссер Леонид Варпаховский.
Сотрудник театра Константин Александров летел из Магадана в Москву за новым опытом восемь часов.
22-летний Михаил Кожевников, заведующий электроосветительским цехом Лысьвенского театра драмы имени А. А. Савина, прибыл из Пермской области. Он впервые в Москве. Его глаза полны восторга и энтузиазма.
— Поздно вечером приехал и сразу пошел на Красную площадь: так мечтал ее увидеть, — рассказывает Михаил. — Очень сильные эмоции. Хотелось бы погулять по Москве, только у нас очень насыщенная программа — с утра до ночи мастер-классы, лекции, экскурсии, практические занятия.
По просьбе руководителя проекта Михаила Пушкина участники «Театрального ПТУ» обозначили главные проблемы, с которыми сталкиваются театры.
— Для нас крайне важно знать, что происходит в провинциальных театрах. Только так мы сможем быть друг другу полезны, — подчеркнул Михаил Пушкин. — Именно так — «друг другу».
Заведующий художественно-постановочной частью Крымского драматического театра в Симферополе Сергей Стена поделился происходящим у него на Родине — он сообщил о чрезвычайной ситуации.
— Из-за нарушений правил пожарной безопасности наш театр закрыт на 90 дней, и мы вынуждены работать только на выездах, — рассказал он. — Дело дошло до того, что один из лучших театров Крыма играет спектакли в спортзалах школ. Что будет дальше — неизвестно.
Участники «Театрального ПТУ» приехали в Москву учиться за счет Союза театральных деятелей России. Проект также поддерживают Министерство культуры России и правительство Москвы.
Корреспондент «ВМ» поинтересовалась, зачем руководителям ведущих столичных театров — Большого, Малого, МХТ — тратить время на обучение технического персонала из регионов. На этот вопрос Михаил Пушкин ответил так:
— Сегодня все понимают, что общий, всероссийский уровень театров необходимо поднимать, ведь мы занимаемся одним делом. Наш проект не вызвал сопротивления ни у кого. Он получил грант президента России, его поддерживают все деятели театров без исключения.
В число лекторов и педагогов школы вошли ведущие технические и художественные театральные специалисты России: многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель творческой мастерской «Свет для театра» Евгений Ганзбург, художник по свету Большого театра России, соавтор книги «Театральное освещение» Елена Древалева, главный художник по свету театра «Ленком», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Евгений Виноградов, педагог факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Виктор Шилькрот, театральный художник, иллюстратор Полина Бахтина.
Специально из Англии выступить перед участниками проекта с лекциями и провести мастер-класс прилетел член комитета Общества телевизионных художников по свету и член Ассоциации художников по свету Великобритании Алан Лаксфорд.