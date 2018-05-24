Корифеи театра делятся опытом с коллегами со всей страны

В Театральном центре «На Страстном» стартовал всероссийский проект «Театральное ПТУ. Версия. 3.0». Сюда съехались представители из 22 регионов нашей страны.

Специалисты по свету, звуку, мультимедиатехнологиям, художники-постановщики, директора из провинциальных театров России в течение 16 дней, с 22 мая по 7 июня, будут повышать квалификацию у столичных мэтров театрального искусства.

Первый мастер-класс провел знаменитый во всем мире театральный художник Глеб Фильштинский

С первой минуты учебы руководитель проекта, директор Театрального центра «На Страстном» Михаил Пушкин не только настроил прибывших в Москву из регионов на «деловой подход», но и попросил «мыслить масштабами всероссийского и даже мирового театра».

— Возможно, кого-то из вас после детального ознакомления со сценами и площадками Большого и Малого театров, Московского художественного, театра Олега Табакова , электротеатра «Станиславский» посетят упаднические настроения, что «в нашем театре никогда такого не будет». Сразу их отбросьте. Дело не в том, какая техника в театре, а в информации, знаниях и грамотном подходе, — сказал он. — Поймите, что каждый театр — часть мирового. Все мы существуем по одним законам и технологиям.

Участники проекта встретились в зале Театрального центра «На Страстном», который стал основной учебной базой «Театрального ПТУ». Поднимаясь с места, гости называли свое имя, город, из которого приехали, и театр.

География мероприятия обширная и удивительно разнообразная. Оказывается, в России есть театры даже в очень маленьких городах — и у них своя история, свой зритель.

Так, жителей Димитровграда Ульяновской области более 100 лет радует драматический театр, в котором начинал свою карьеру выдающийся актер Андрей Краско . Заведующий художественно-постановочной частью этого театра Николай Макаренков приехал на проект за новыми знаниями и советами.

Сотрудник театра Константин Александров летел из Магадана в Москву за новым опытом восемь часов.

22-летний Михаил Кожевников , заведующий электроосветительским цехом Лысьвенского театра драмы имени А. А. Савина, прибыл из Пермской области. Он впервые в Москве. Его глаза полны восторга и энтузиазма.

— Поздно вечером приехал и сразу пошел на Красную площадь: так мечтал ее увидеть, — рассказывает Михаил. — Очень сильные эмоции. Хотелось бы погулять по Москве, только у нас очень насыщенная программа — с утра до ночи мастер-классы, лекции, экскурсии, практические занятия.

По просьбе руководителя проекта Михаила Пушкина участники «Театрального ПТУ» обозначили главные проблемы, с которыми сталкиваются театры.

— Для нас крайне важно знать, что происходит в провинциальных театрах. Только так мы сможем быть друг другу полезны, — подчеркнул Михаил Пушкин. — Именно так — «друг другу».

Заведующий художественно-постановочной частью Крымского драматического театра в Симферополе Сергей Стена поделился происходящим у него на Родине — он сообщил о чрезвычайной ситуации.

— Из-за нарушений правил пожарной безопасности наш театр закрыт на 90 дней, и мы вынуждены работать только на выездах, — рассказал он. — Дело дошло до того, что один из лучших театров Крыма играет спектакли в спортзалах школ. Что будет дальше — неизвестно.

правительство Москвы. Участники «Театрального ПТУ» приехали в Москву учиться за счет Союза театральных деятелей России. Проект также поддерживают Министерство культуры России

Корреспондент «ВМ» поинтересовалась, зачем руководителям ведущих столичных театров — Большого, Малого, МХТ — тратить время на обучение технического персонала из регионов. На этот вопрос Михаил Пушкин ответил так:

— Сегодня все понимают, что общий, всероссийский уровень театров необходимо поднимать, ведь мы занимаемся одним делом. Наш проект не вызвал сопротивления ни у кого. Он получил грант президента России, его поддерживают все деятели театров без исключения.

Специально из Англии выступить перед участниками проекта с лекциями и провести мастер-класс прилетел член комитета Общества телевизионных художников по свету и член Ассоциации художников по свету Великобритании Алан Лаксфорд.