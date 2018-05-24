Мариинка показала новую версию оперы «Фальстаф»

XXVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге открылся премьерой оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». Новую версию постановки привезла итальянская команда во главе с режиссером Андреа Де Роза. На премьере побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Презрительный монолог Джона Фальстафа о чести, точнее о том, что она — пустой звук. Главный герой, пузатый пройдоха и ловелас, убежден, что без нее жить лучше и проще.

«Фальстаф» — это веселая опера. Автор либретто Арриго Бойто мастерски соединил комедийную интригу из «Виндзорских проказниц» Шекспира с отрывками из английских хроник. Опера была написана специально для Джузеппе Верди, который вынашивал идею спектакля около 40 лет. На момент создания партитуры великому итальянцу было 80 лет. Сочинять музыку он начал с конца.

«Здесь нет такой структуры, как речитатив, ария, стретта. Здесь все приближено к какому-то сквозному развитию. Есть и декламативные моменты — то, что у него не было в предыдущих творениях», — отметил исполнитель главной партии Вадим Кравец

Современный режиссер Андреа Де Роза хорошо иллюстрируют противостояние низших и высших слоев общества. Они разделены стеной: по одну сторону все светло, по другую — темно и, кажется, даже сыро.

«Прежде всего, меня вдохновляет многогранный характер главного героя, его стремление жить и получать от жизни удовольствие. Его любовь ко всем и всему», — признался режиссер постановщик оперы «Фальстаф» Андреа Де Роза.

В России эту оперу ставили дважды: оба раза в Мариинском театре — в начале XX века и в 2006 году. Над нынешней постановкой работала итальянская команда, которая несколько месяцев репетировала с сотней молодых российских певцов.

«Молодежи очень повезло: мы подготовили на оперу пять-шесть составов. То есть мы можем давать пять-шесть спектаклей «Фальстаф» в один вечер в разных уголках страны», — отметил музыкальный руководитель и дирижер оперы «Фальстаф» Валерий Гергиев

В конце оперы негодяя Фальстафа избивают, других персонажей обманывают или разыгрывают. В финале истории победит любовь. Авторы уверены: без нее жить точно невозможно.

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