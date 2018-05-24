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Дягилев, Стравинский, Петипа: на ВДНХ пройдет цикл лекций «Лето балета»
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Дягилев, Стравинский, Петипа: на ВДНХ пройдет цикл лекций «Лето балета» 

Mos.ru 37 минут назад
Фото: Mos.ru
Лекции о музыке и моде русского балета организуют этим летом на ВДНХ. Они приурочены к 200-летней годовщине со дня рождения французского и российского хореографа и балетмейстера Мариуса Петипа.
«В рамках цикла «Лето балета» с 25 мая по 23 августа в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ состоится пять бесплатных лекций. Музыкант и журналист Ляля Кандаурова расскажет гостям о музыке русского балета Сергея Дягилева, а на встрече с историком танца Ириной Сироткиной можно будет узнать об истории танцевального костюма», — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Горожанам расскажут, как менялись мелодии в «дягилевских» балетах и как эти композиции влияли на жанр балета в музыке ХХ века. На встречах 25 мая и 13 июня речь пойдет о трех знаменитых балетах российского композитора Игоря Стравинского: «Жар-птице», «Петрушке» и «Весне священной». На лекции 11 июля слушатели узнают о совместном творчестве Сергея Дягилева и французских композиторов, а 23 августа — о сотрудничестве Дягилева и композитора Сергея Прокофьева.
На встрече 29 мая посетителей познакомят с историей танцевального костюма. Они смогут узнать, как менялись наряды балерин, какими танцами вдохновлялись знаменитые кутюрье и почему в ранних балетах мужской костюм пышнее женского. Все лекции начинаются в 19:00. Регистрация на встречи не требуется.
В течение сезона цикл лекций «Лето балета» планируется расширить бесплатными мероприятиями: на ВДНХ пройдут встречи с известными артистами балета и театра, практические занятия по балетному мастерству, мастер-классы. Совместная с Международным центром балета программа сейчас дополняется. Следить за ее обновлением можно на сайте проекта «Знание. ВДНХ».
В павильонах ВДНХ начали показывать свои лучшие экспонаты музеи Москвы и российских регионов. Проект «Резидент» стартовал в конце апреля. Открыли выставочный цикл экспозиции Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств в павильоне «Рабочий и колхозница». Ожидается, что в течение двух сезонов — 2018 и 2019 годов — участниками новой программы станут более 20 музеев.
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