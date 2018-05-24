Лекции о музыке и моде русского балета можно будет послушать летом на ВДНХ

Жители и гости столицы смогут послушать лекции о музыке и моде русского балета этим летом на ВДНХ, которые приурочены к 200-летию со дня рождения французского и российского хореографа и балетмейстера Мариуса Петипа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лекции о музыке и моде русского балета организуют этим летом на ВДНХ. Они приурочены к 200-летней годовщине со дня рождения французского и российского хореографа и балетмейстера Мариуса Петипа», — говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы ВДНХ отметил, что в рамках цикла «Лето балета» с 25 мая по 23 августа в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ состоится пять бесплатных лекций. Музыкант и журналист Ляля Кандаурова расскажет гостям о музыке русского балета Сергея Дягилева , а на встрече с историком танца Ириной Сироткиной можно будет узнать об истории танцевального костюма.

Кроме того, посетители смогут узнать, как менялись мелодии в «дягилевских» балетах и как эти композиции влияли на жанр балета в музыке ХХ века.

«На встречах 25 мая и 13 июня речь пойдет о трех знаменитых балетах российского композитора Игоря Стравинского : «Жар-птице», «Петрушке» и «Весне священной». На лекции 11 июля слушатели узнают о совместном творчестве Сергея Дягилева и французских композиторов, а 23 августа — о сотрудничестве Дягилева и композитора Сергея Прокофьева », — дополняется в материале.

На встрече 29 мая посетителей познакомят с историей танцевального костюма. Они смогут узнать, как менялись наряды балерин, какими танцами вдохновлялись знаменитые кутюрье и почему в ранних балетах мужской костюм пышнее женского. Все лекции начинаются в 19:00. Регистрация на встречи не требуется.

В течение сезона цикл лекций «Лето балета» планируется расширить бесплатными мероприятиями: на ВДНХ пройдут встречи с известными артистами балета и театра, практические занятия по балетному мастерству, мастер-классы. Совместная с Международным центром балета программа сейчас дополняется. Следить за ее обновлением можно на сайте проекта «Знание. ВДНХ».

В павильонах ВДНХ начали показывать свои лучшие экспонаты музеи Москвы и российских регионов. Проект «Резидент» стартовал в конце апреля. Открыли выставочный цикл экспозиции Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств в павильоне «Рабочий и колхозница». Ожидается, что в течение двух сезонов — 2018 и 2019 годов — участниками новой программы станут более 20 музеев.