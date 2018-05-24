ВДНХ проведет цикл лекций «Лето балета», приуроченный к Году балета в России

МОСКВА, 24 мая. / ТАСС /. Цикл общедоступных лекций «Лето балета», посвященный музыке и моде этого вида танцевального искусства, стартует 25 мая в рамках летней образовательной программы на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

"Цикл лекций приурочен к Году балета в России и юбилею хореографа и балетмейстера Мариуса Петипа", — сказали в пресс-службе.

Первая встреча в павильоне «Рабочий и колхозница» будет посвящена Стравинскому и его сочинениям «Жар-птица» и «Весна священная», написанным для «Русских сезонов» импрессарио Дягилева. Лектором выступит музыкант и журналист Ляля Кандаурова. «Русский балет Дягилева», или Ballets russes, вырос из знаменитых «Русских сезонов», оказавших большое влияние на развитие хореографии и мирового искусства. В фокусе внимания лектора — музыкальная сторона истории, а именно балетные партитуры, создававшиеся по заказу Дягилева русскими и зарубежными композиторами и полностью поменявшие статус, облик и судьбу жанра балета в музыке ХХ века", — отметили организаторы цикла.

Разговор о Стравинском продолжится 13 июня. 11 июля Кандаурова расскажет о сотрудничестве Дягилева с французскими композиторами. 23 августа пройдет лекция «Музыка балета. Дягилев и Прокофьев».

Историк танца Ирина Сироткина 29 мая расскажет об истории и моде танцевального костюма со времен бальных дефиле до современности. «Слушатели узнают, какими танцами вдохновлялись знаменитые кутюрье и почему в ранних балетах мужской костюм намного пышнее женского», — пояснили устроители.

Цикл «Лето балета» продолжится серией мероприятий, подготовленных совместно с Международным центром балета, который открыт в павильоне № 62 на ВДНХ. В его программе — лекции, встречи с известными артистами балета и театра, практические занятия и мастер-классы в балетном классе. Часть мероприятий пройдет на площадке центра.