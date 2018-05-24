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Волгоградцев пригашают на «Ночь в театре»
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Волгоградцев пригашают на «Ночь в театре» 

АиФ Волгоград 35 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Акция «Ночь в театре» пройдет 31 мая с 16:00 до 23:00 в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре. В рамках нее гостей познакомят с казачьей культурой.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в здании театра и на территории возле него будут работать двенадцать интерактивных площадок, рассказывающих о культуре междуречья Дона и Волги.
С 16:00 до 17:40 пройдет благотворительный спектакль «Волшебный зонтик» для детей-инвалидов — попасть на него можно по предварительной записи. В 18:00 состоится торжественная встреча гостей с участием ансамбля казачьего театра «Станичники» и образцового фольклорного ансамбля «Ягодка».
В зале «Казачьей славы» будут работать площадки «Наш казачий край», «Музыкальные инструменты в жизни казаков», «Традиционные костюмы и жилища». В фойе театра организаторы расскажут гостям об истории нашего края, традиционном рукоделии и казачьем оружии. На площадке кукольного театра «Донка» зрители не только узнают о самобытном казачьем искусстве, но и попробуют управлять куклами.
Для юных художников будет работать площадка «Гвардеец Сталинграда».
С 19:00 на втором этаже — бывшем кинозале — состоится показ знаменитого фильма «Тихий Дон» 1957 года. А в театральном зале «Царицынские хроники» студенческого театра «Горхоз» зрителям поведают об истории Царицына.
Весь вечер будут звучать казачьи песни, все желающие смогут научиться казачьим пляскам. Завершится «Ночь в театре» показом спектакля «В пылающей тьме» на открытой сцене, размещённой во внутреннем дворике, с участием оркестра.
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