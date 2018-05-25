Здание Национальной библиотеки Карелии, отреставрированное полгода назад, снова нуждается в ремонте 

Национальную библиотеку называют «стройкой четырех губернаторов». Историческое здание реконструировали при Катанандове, Нелидове и Худилайнене. Работы были завершены при Парфенчикове — именно в библиотеке осенью прошлого года состоялась инаугурация нового карельского главы. Реконструкция обошлась в 800 миллионов рублей. Но что-то пошло не так. Петрозаводчане заметили, что спустя полгода фасад здания стал осыпаться.
В Министерстве строительства Карелии корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что специалисты внимательно осмотрели здание. Серьезных конструктивных нарушений не обнаружили, однако мелких недоработок нашли немало.
«Это отслаивание штукатурного слоя и краски вдоль главного фасада, на колоннах и в нижней части карниза, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Также было выявлено, что не до конца проведена регулировка оконных блоков».
Реконструкцией исторического здания занималась петербургская компания ЗАО СК «Логос». Как утверждают в Минстрое, к гарантийному ремонту здания подрядчик приступит 18 июня. Работу над ошибками строители планируют завершить 15 августа. Если, конечно, не обнаружатся новые недостатки.