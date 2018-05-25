Здание Национальной библиотеки Карелии, отреставрированное полгода назад, снова нуждается в ремонте

Национальную библиотеку называют «стройкой четырех губернаторов». Историческое здание реконструировали при Катанандове, Нелидове и Худилайнене. Работы были завершены при Парфенчикове — именно в библиотеке осенью прошлого года состоялась инаугурация нового карельского главы. Реконструкция обошлась в 800 миллионов рублей. Но что-то пошло не так. Петрозаводчане заметили, что спустя полгода фасад здания стал осыпаться.

Министерстве строительства Карелии корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что специалисты внимательно осмотрели здание. Серьезных конструктивных нарушений не обнаружили, однако мелких недоработок нашли немало.

«Это отслаивание штукатурного слоя и краски вдоль главного фасада, на колоннах и в нижней части карниза, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Также было выявлено, что не до конца проведена регулировка оконных блоков».

Реконструкцией исторического здания занималась петербургская компания ЗАО СК «Логос». Как утверждают в Минстрое, к гарантийному ремонту здания подрядчик приступит 18 июня. Работу над ошибками строители планируют завершить 15 августа. Если, конечно, не обнаружатся новые недостатки.