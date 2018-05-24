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Юрий Шевчук выступит на ЧМ по футболу в день открытия фан-зоны
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Юрий Шевчук выступит на ЧМ по футболу в день открытия фан-зоны 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выступят на площадке фестиваля болельщиков FIFA во время проведения чемпионата мира по футболу в Самаре. Вместе с ними на сцену выйдет другая легенда русского рока — группа «Чайф».
— «ДДТ» выйдут на сцену 14 июня, «Чайф» — 25 июня, когда состоится матч между сборными России и Уругвая, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
На фестивале также выступят звёзды Большого театра, группа «Дискотека авария», Горан Брегович, Paul Oakenfold, группа Gottard и другие артисты.
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