Юрий Шевчук выступит на ЧМ по футболу в день открытия фан-зоны

Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выступят на площадке фестиваля болельщиков FIFA во время проведения чемпионата мира по футболу в Самаре. Вместе с ними на сцену выйдет другая легенда русского рока — группа «Чайф». — «ДДТ» выйдут на сцену 14 июня, «Чайф» — 25 июня, когда состоится матч между сборными России и Уругвая, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. На фестивале также выступят звёзды Большого театра, группа «Дискотека авария», Горан Брегович , Paul Oakenfold, группа Gottard и другие артисты.