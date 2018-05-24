На фестивале в ЮЗАО можно научиться латиноамериканским танцам

Мастер-классы по латиноамериканским танцам пройдут на Юго-Западе столицы 26 мая в рамках завершающегося фестиваля «Рыбная неделя».

Как сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны», горожан обучат базовым движениям и пригласят на яркое танцевальное шоу. Поучаствовать в занятиях можно будет в 12.00 и 13.30 по адресу: Профсоюзная улица, 41.

Помимо этого, в рамках фестиваля будет организована интересная программа. В 19.00 на Профсоюзной улице представят кукольный спектакль «Колобок» в постановке театра «Аистенок» из Иркутска.