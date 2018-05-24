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На фестивале в ЮЗАО можно научиться латиноамериканским танцам
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На фестивале в ЮЗАО можно научиться латиноамериканским танцам 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Мастер-классы по латиноамериканским танцам пройдут на Юго-Западе столицы 26 мая в рамках завершающегося фестиваля «Рыбная неделя».
Как сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны», горожан обучат базовым движениям и пригласят на яркое танцевальное шоу. Поучаствовать в занятиях можно будет в 12.00 и 13.30 по адресу: Профсоюзная улица, 41.
Помимо этого, в рамках фестиваля будет организована интересная программа. В 19.00 на Профсоюзной улице представят кукольный спектакль «Колобок» в постановке театра «Аистенок» из Иркутска.
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