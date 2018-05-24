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Как выглядит набережная озера Кабан за 8 дней до открытия
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Как выглядит набережная озера Кабан за 8 дней до открытия 

Казанский Портал 37 минут назад
Уже 1 июня здесь должны гулять. Фото: e-Kazan.ru  В Казани уже год благоустраивают территорию вокруг озера Кабан. Набережную обещают открыть 1 июня, но в это верится с трудом. Сложно представить себе человека, гуляющего здесь всего через 8 дней.
Фото: e-Kazan.ru  Фото: e-Kazan.ru  Фото: e-Kazan.ru  Строители занимаются участком со стороны улицы Салимжанова, от театра Камала до «Планеты Фитнес». Площадка возле театра тоже сильно изменится. Зона, которая сейчас прячется за металлическим забором, станет многоуровневой. Слева от театра Камала уложат газон и «разбросают» лавочки. Рядом появится пешеходный фонтан, как в парке Горького. За парковкой театра, прямо на берегу, появится уличное кафе.
После суперреконструкции на набережной появится много всего интересного. Даже можно будет купаться. Подробнее — в материале e-Kazan.ru.
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