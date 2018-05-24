На Профсоюзной улице научат основам латиноамериканских танцев

26 мая в ЮЗАО на площадке фестиваля «Рыбная неделя», которая находится на Профсоюзной улице, 41, пройдут мастер-классы по латиноамериканским танцам.

"На танцевальном мастер-классе обучат базовым движениям. Занятия проведут в 12.00 и 13.00"— сообщил оргкомитет цикла городских мероприятий «Московские сезоны». Также гостей фестиваля приглашают на яркое танцевальное шоу.

Еще 26 мая в 19.00 иркутский театр «Аистенок» покажет кукольный спектакль «Колобок». Зрители увидят историю о крепких семейных связях, любви и взаимоподдержке.