Ещё
На Профсоюзной улице научат основам латиноамериканских танцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На Профсоюзной улице научат основам латиноамериканских танцев 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
26 мая в ЮЗАО на площадке фестиваля «Рыбная неделя», которая находится на Профсоюзной улице, 41, пройдут мастер-классы по латиноамериканским танцам.
"На танцевальном мастер-классе обучат базовым движениям. Занятия проведут в 12.00 и 13.00"— сообщил оргкомитет цикла городских мероприятий «Московские сезоны». Также гостей фестиваля приглашают на яркое танцевальное шоу.
Еще 26 мая в 19.00 иркутский театр «Аистенок» покажет кукольный спектакль «Колобок». Зрители увидят историю о крепких семейных связях, любви и взаимоподдержке.
Каховка: последние новости
В Воронцовском парке будут проводится занятия по йоге Выставка, посвященная Сталинградской битвы, проходит в Музее Героев Советского Союза и России Для воспитанников центра «Зюзино» проводят интересные занятия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Невозможно подготовиться»: актрисы о сексе в кино2
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров13
Как живут актёры с дефектами внешности4
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение