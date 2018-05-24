Немножко завидуем: как вчера отрывались архангельские выпускники 

Вчера в архангельских школах начали звучать последние звонки. Счастливые, свободные и уже почти взрослые юноши и девушки с красными лентами целыми классами гуляли по городу. Наш фотокорреспондент не мог пройти мимо.
Сегодня и завтра на улицах также ожидаются толпы бывших школьников. В пятницу их концентрация достигнет предела — на сцене у Архангельского театра драмы пройдет общегородской «Праздник последнего звонка». Горожанам, вступающим в большую жизнь, обещают большую программу, а в качестве хедлайнера выступит Владимир Селиванов, более известный как Вован из сериала «Реальные пацаны»