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Немножко завидуем: как вчера отрывались архангельские выпускники
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Немножко завидуем: как вчера отрывались архангельские выпускники 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Вчера в архангельских школах начали звучать последние звонки. Счастливые, свободные и уже почти взрослые юноши и девушки с красными лентами целыми классами гуляли по городу. Наш фотокорреспондент не мог пройти мимо.
Сегодня и завтра на улицах также ожидаются толпы бывших школьников. В пятницу их концентрация достигнет предела — на сцене у Архангельского театра драмы пройдет общегородской «Праздник последнего звонка». Горожанам, вступающим в большую жизнь, обещают большую программу, а в качестве хедлайнера выступит Владимир Селиванов, более известный как Вован из сериала «Реальные пацаны»
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