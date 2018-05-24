Волгоградцев приглашают на «Ночь в театре»

Двенадцать интерактивных площадок, разместившихся в здании Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра и на прилегающих территориях, расскажут о культуре междуречья Дона и Волги, которая процветает на земле Волгоградской многие столетия и бережно передается из поколения в поколение.

Мероприятие пройдет в четверг, 31 мая, С 16:00 до 23:00. Площадки разделены по времени начала.

С 16:00 до 17:40 «Ночь в театре» приглашает детей с инвалидностью на благотворительный спектакль «Волшебный зонтик».

В 18:00 начнётся торжественная встреча гостей театра с участием ансамбля казачьего театра «Станичники» и Образцового фольклорного ансамбля «Ягодка».

В зале «Казачьей славы» будут работать площадки «Наш казачий край», «Музыкальные инструменты в жизни казаков», «Традиционные костюмы и жилища». В фойе театра, на творческих площадках организаторы расскажут об истории нашего края, традиционном рукоделии и казачьем оружии. На площадке кукольного театра «Донка» зрители не только узнают о самобытном казачьем искусстве, но и попробуют управлять куклами.

Для юных художников будет работать площадка «Гвардеец Сталинграда» — здесь молодые люди узнают об истории легендарной скульптуры «Гвардеец» и поучаствуют в конкурсе рисунков. И, конечно же, весь вечер зрители вместе с солистами театра будут играть казачьи песни, освоят структуру и пластику казачьего пляса, увидят мастерство фланкировки шашкой.

С 19:00 в зрительном зале на втором этаже — бывшем кинозале кинотеатра «Гвардеец» — будет открыта площадка «КиноГвардеец» и показан знаменитый фильм «Тихий Дон» 1957 года. А в театральном зале «Царицынские хроники» студенческого театра «Горхоз» поведают зрителям об истории Царицына.

Завершит свою работу «Ночь в театре» показом самого обсуждаемого спектакля этого сезона «В пылающей тьме» на открытой сцене, размещённой во внутреннем дворике с участием оркестра театра.