В Куркине показали «Летучий корабль»

Спектакль «Летучий корабль» представил коллектив Музыкального театра-студии «ДОМ» в Куркине. На сцену вышли более 20 юных артистов.

— Наш «Летучий корабль» наконец «полетел». Все очень старались. Шились костюмы, ставились танцы, делались декорации, разучивались сложные песни Дунаевского, — рассказала режиссер-постановщик Людмила Караяниди.

Зрители не остались равнодушными, восхищенно кричали «Браво!».