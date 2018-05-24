В Куркине показали «Летучий корабль» 

Спектакль «Летучий корабль» представил коллектив Музыкального театра-студии «ДОМ» в Куркине. На сцену вышли более 20 юных артистов.
— Наш «Летучий корабль» наконец «полетел». Все очень старались. Шились костюмы, ставились танцы, делались декорации, разучивались сложные песни Дунаевского, — рассказала режиссер-постановщик Людмила Караяниди.
Зрители не остались равнодушными, восхищенно кричали «Браво!».
Вершинина Татьяна — художественный руководитель театра: «Это ещё один наш яркий музыкальный спектакль, который можно посмотреть Всей семьей. Ребята с удовольствием справляются с актёрской задачей. Играют легко и от души». (ск)