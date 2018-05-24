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Сергей Шойгу поздравил со 100-летием коллектив Главного управления кадров Министерства обороны России
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Сергей Шойгу поздравил со 100-летием коллектив Главного управления кадров Министерства обороны России 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны отметил высокий профессионализм и качество работы кадровиков.
Сергей Шойгу поздравил Главное управление кадров Министерства обороны России со 100-летним юбилеем.
Глава ведомства отметил высокий профессионализм сотрудников управления, отдельно подчеркнув, что их работа делает крепче весь офицерский корпус России.
Приветственные слова и поздравления Шойгу на торжественном вечере по случаю юбилея в Театре Российской Армии передал замминистра обороны Николай Панков. Со сцены представителей Главного управления кадров поздравили известные артисты, среди которых были Василий Лановой и Зара.
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