Сергей Шойгу поздравил со 100-летием коллектив Главного управления кадров Министерства обороны России

Министр обороны отметил высокий профессионализм и качество работы кадровиков.

Глава ведомства отметил высокий профессионализм сотрудников управления, отдельно подчеркнув, что их работа делает крепче весь офицерский корпус России.