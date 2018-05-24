Власти Сахалина и Александринский театр подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Александринский театр имени Пушкина из Санкт-Петербурга поможет Сахалину развивать культуру. Соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба правительства островного региона.

"Региональное правительство заключило соглашение о взаимодействии с одним из ведущих культурных учреждений страны — Российским государственным академическим театром драмы имени А. С. Пушкина — Александринским. Сегодня документ своими подписями скрепили художественный руководитель театра Валерий Фокин и глава островного региона Олег Кожемяко . Сахалинская область и Александринка договорились о проведении обменных гастролей и совместной организации Международного фестиваля стран АТЭС «Сахалин — территория театра», объединяющего театры Японии, Китая, Кореи и России", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запланировано сотрудничество, включающее создание на Сахалине спектаклей, организацию концертов, проведении выставок, благотворительных программ, встреч, тематических вечеров, конференций, семинаров и мастер-классов с сотрудниками Александринского театра, а также с известными в масштабах всей страны деятелями искусства и литературы. Петербургское учреждение культуры также организует для творческих работников из островного региона стажировки. А в содружестве с Гильдией театральных режиссеров будет создана творческая лаборатория для начинающих постановщиков.

"Сегодня Сахалин, да и весь Дальний Восток, переживают бурное развитие. И, конечно, культурная жизнь должна быть на высочайшем уровне. Мы со своей стороны готовы с удовольствием поделиться всем имеющимся у нас опытом, передать все знания и наработки, которые будут полезны региону", — цитирует пресс-служба слова художественного руководителя государственного академического театра драмы Валерия Фокина.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что подписанное соглашение будет способствовать динамичному развитию театрального искусства в регионе. Это принципиально новый формат реализации долгосрочных культурных проектов, который абсолютно уникален по своим масштабам и значимости. Сахалин должен стать частью единого культурного пространства страны. Кроме того региональные власти рассчитывают использовать опыт Александринского театра и при проектировании многофункционального культурного центра, который в ближайшие годы планируется построить в Южно-Сахалинске.

О форуме

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.