Театр школы №166 в Лианозове закрыл сезон в преддверии летних каникул

Закрытие весеннего театрального сезона текущего учебного года провела труппа театра «Сириус» школы №166 из Лианозова. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— «Старый альбом» — так называлась пьеса по мотивам произведений Виктора Астафьева . Трудно точно определить жанр спектакля. Его сценарий сочетал театральное сценическое искусство, фрагменты документального и художественного кино, стихотворения и танцы, — рассказали в школе.

К исполнению ролей привлекли 70 ребят разного возраста — от детского сада до выпускников. Связующим звеном фрагментов выступления участников являлся основной герой — ветеран Великой Отечественной войны, который, просматривая альбом с фотографиями, вспоминал довоенные годы и свое боевое прошлое на полях сражений.

По отзывам зрителей, спектакль болью и грустью отозвался в их сердцах, а зрелищные выступления исполнителей ролей еще раз указали на то, что школа №166 — настоящий кладезь талантов. (ак)