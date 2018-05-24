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Спектакль детской театральной студии «Контакт» в КЦ «Зеленоград»
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Спектакль детской театральной студии «Контакт» в КЦ «Зеленоград» 

Управа района Савелки 1 час назад
Фото: Управа района Савелки
31 мая детская театральная студия «Контакт» приглашает на спектакль по мотивам пьесы-фантазии Кирилла Королева «Да здравствует Кукарямба!».
Что же такое Кукарямба? Всем, кто захочет это узнать, необходимо познакомиться с веселой девочкой-проказницей — Пеппи по прозвищу «Длинныйчулок». Попадая в современный мир, девочка оказывается в кругу сверстников, скучных и рассудительных. И решает вернуть их к жизни. Она становится режиссером, а дети из двора — актерами. Они ставят спектакли, сами в них играют и по ходу действия все больше становятся похожими на нормальных, полных жизни детей… Тут и откроется простая истина, что загадочная Кукарямба — это живые чувства, воображение, фантазия и радость, а Пеппи —не просто персонаж, а носитель идеи счастья, символ неумирающего детства.
«Юные зрители и их родители не будут скучать, глядя на приключения Пеппи и ее друзей, — говорит создатель спектакля, художественный руководитель студии Наталья Задорожная. — Ведь в этом спектакле есть все, что так любят дети: занимательный сюжет, рассказанный весело и необычно, музыка и красочное оформление».
Театр-студия «Контакт» основан в 1981 году. Впоследствии, именно на его основе, в 2011 году была создана детская театральная студия «Контакт».
Сегодня творческий коллектив студии состоит из двух возрастных групп: дошкольной (4 — 8 лет) и младшей (9-16 лет). Студийцы осваивают навыки актерского мастерства, сценической речи и движения, принимают участие в психологических тренингах и художественных мастер-классах. Репертуар студии разнообразен — от музыкальных детских сказок до психологической драмы. Каждый творческий сезон коллектив выпускает 3-4 спектакля, принимает участие в различных концертах, развлекательных программах, новогодних представлениях и других мероприятиях на площадках Зеленограда.
Руководитель студии — Наталия Задорожная. В 2000 году окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Имеет ряд работ на телевидении в качестве ведущей и актрисы. С 1994 года и по сей день является актрисой ведущего творческого коллектива города Москвы театра-студии «Контакт».
Дата: 31 мая  Время: 18:00  Продолжительность: 1 час  Рекомендуемый возраст: 6+
Место: театральный зал КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1  Вход свободный
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