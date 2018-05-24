3 способа культурно отдохнуть, которые есть только в Санкт-Петербурге 

Театр. На вынос
Думаете, что поход в театр стоит больших денег? В этом случает нет. В «Театр. На вынос» вообще нет билетов. Сцены и удобных кресел, кстати, тоже. Создатель театра режиссер Алексей Ершов и человек-метамодерн (это не мы придумали, это самоопределение) Данил Вачегин выносят действие на улицы города, а актерами делают прохожих. Здесь каждый может стать действующим лицом — зритель, продавец на рынке, обычные жители питерского двора и, конечно, сам город. Об очередной акции можно узнать через группу театра во «ВКонтакте». Достаточно оставить комментарий под записью и вас зарегистрируют на очередной спектакль, не взяв ни копейки. Все это похоже на бойцовский клуб, где адрес и время встречи высылаются в последний момент, никаких инструкций у вас нет и остается только надеется на успех. Сам Ершов свои спектакли называет форс-мажорами и говорит, что они не повторяются, каждый раз получается что-то новое. В обозримом будущем привозить что-то в Москву режиссер не планирует, так что мониторьте «ВК» и берите билеты на «Сапсан».
«Ленинград Центр»
«Ленинград Центр» любит удивлять своих гостей. В этом сезоне под крышей театра устраивают настоящее кабаре (так что, извините, только 18+) — шоу Lovesick. И возрастное ограничение установили не зря. В небольшом зале разглядеть артистов, костюмы (или их отсутсвие) и красивые подтянутые тела, которые вытворяют какие-то невероятные вещи, можно в подробностях. Режиссер Феликс Михайлов решил рассказать нам про запутанные отношения между мужчиной и женщиной сквозь эпохи. Викторианские куртизанки, фавны, амазонки, модели из «Фабрики» Энди Уорхола — целая вереница разных женщин в исполнении артисток «Ленинград центра» будет соблазнять, очаровывать и даже подчинять. Не переживайте, красивых мужчин тоже достаточно, особенно в последних актах (советуем присмотреться к Константину Зайцу и Артему Шерстобитову!). В общем, обещаем много шикарных женщин и мужчин, музыки, под которую хочется танцевать, и непередаваемую атмосферу!
Мариинский театр
Для тех, кто любит классику, всегда есть Мариинский. Любители все также морщат нос от новой сцены и ходят «только на классику!». Идти действительно стоит на нее — не прогадаете. Опера здесь всегда на уровне с шикарными голосами. Многие из артистов уже давно гастролируют по заграницам, но изредка возвращаются в родной театр. Из балета советуют «Анну Каренину» Алексея Ратманского. За свою Анну Екатерина Кондаурова получила «Золотую маску». Конечно, с Плисецкой никто не сравнивать не берется, но постановка достойная. Ближайшие спектакли 8 и 9 июня, и на 8 даже до сих пор есть билеты!