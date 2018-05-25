Горожан приглашают на спектакль одного актера в «Дом Алексея Лосева» 

Методисты Центра чтения и творческого развития «Дом Алексея Лосева» приглашают горожан на моноспектакль «Жизнь, я люблю тебя». Зрители смогут увидеть постановку в Библиотеке истории русской философии и культуры 24 мая.
Перед публикой выступит Елена Цорн, актриса российского театра, почетный работник культуры Москвы.
— Режиссером постановки стала Людмила Цукасова, заслуженный деятель искусств республики Саха. Спектакль создан на основе рассказов писателя Константина Паустовского, — поделилась деталями постановки Екатерина Чернышова, заведующая отделом ЦЧиТР «Дом Алексея Лосева» библиотеки.
С ее слов, артистка выступит в учреждении уже во второй раз. Екатерина Чернышова подчеркнула, что моноспектакли Елены Цорн всегда пользуются большим успехом.
Всех желающих стать зрителем необычного действа ждут по адресу: Глазовский переулок, дом 4, строение 8. Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:00.