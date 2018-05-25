Ещё
Горожан приглашают на спектакль одного актера в «Дом Алексея Лосева»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Горожан приглашают на спектакль одного актера в «Дом Алексея Лосева» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Методисты Центра чтения и творческого развития «Дом Алексея Лосева» приглашают горожан на моноспектакль «Жизнь, я люблю тебя». Зрители смогут увидеть постановку в Библиотеке истории русской философии и культуры 24 мая.
Перед публикой выступит Елена Цорн, актриса российского театра, почетный работник культуры Москвы.
— Режиссером постановки стала Людмила Цукасова, заслуженный деятель искусств республики Саха. Спектакль создан на основе рассказов писателя Константина Паустовского, — поделилась деталями постановки Екатерина Чернышова, заведующая отделом ЦЧиТР «Дом Алексея Лосева» библиотеки.
С ее слов, артистка выступит в учреждении уже во второй раз. Екатерина Чернышова подчеркнула, что моноспектакли Елены Цорн всегда пользуются большим успехом.
Всех желающих стать зрителем необычного действа ждут по адресу: Глазовский переулок, дом 4, строение 8. Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:00.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Фестиваль «Рыбная неделя» стартует в столице Москвичей приглашают на выставку о «солнце русской поэзии» Работы Малевича и Айвазовского увидят москвичи в музее архитектуры имени Щусева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение