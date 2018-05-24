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В июне билеты на постановки областного Драмтеатра будут дешевле на 20 процентов
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В июне билеты на постановки областного Драмтеатра будут дешевле на 20 процентов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
А любители наблюдать не только за игрой актёров, но и футболистов, получат дополнительную скидку. Контрамарки по специальной цене зрители матчей, имеющие тягу к искусству, смогут купить по паспорту болельщика.
Жителей и гостей города ждут около десяти спектаклей и детских представлений. В том числе и премьеры уходящего сезона пьеса «Самый лёгкий способ бросить курить» и комедия «Оркестр Титаник», которая, как утверждают её постановщики, может шокировать зрителей в хорошем смысле слова.
Во время мундиаля актёры будут играть на малой сцене — главная закрывается на ремонт. На эти работы из областного бюджета выделено 11 миллионов рублей. Обновлённые подмостки будут готовы к началу нового театрального сезона.
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