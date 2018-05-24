Бабушкинский парк вновь примет на своей сцене творческие коллективы Лосиноостровского

Серию отчетных концертов творческих коллективов Лосиноостровского района в Бабушкинском парке продолжит выступление учащихся вокальной школы-студии «Аллегро»; увидеть их выступление можно будет на сцене Зеленого театра 26 мая в полдень.

Далее 27 мая в 12.00 для зрителей выступят воспитанники детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова (ул. Стартовая, 10).

— Программа «Праздник школы» — это традиционный подарок учащихся и преподавателей жителям Лосиноостровского района. В ней выступят практически все творческие коллективы школы — оркестры, хоры и ансамбли, а также профессиональные музыканты — преподаватели ДМШ, — рассказали в администрации парка.

А в пятницу, 25 мая в 17.00, в парк приедут учащиеся детской школы искусств «Феникс» из Южного Медведкова; ребята представят музыкальные и хореографические номера.

Вход на все концерты свободный. Напомним, адрес Бабушкинского парка — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)