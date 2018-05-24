Ещё
Бабушкинский парк вновь примет на своей сцене творческие коллективы Лосиноостровского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Бабушкинский парк вновь примет на своей сцене творческие коллективы Лосиноостровского 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Серию отчетных концертов творческих коллективов Лосиноостровского района в Бабушкинском парке продолжит выступление учащихся вокальной школы-студии «Аллегро»; увидеть их выступление можно будет на сцене Зеленого театра 26 мая в полдень.
Далее 27 мая в 12.00 для зрителей выступят воспитанники детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова (ул. Стартовая, 10).
— Программа «Праздник школы» — это традиционный подарок учащихся и преподавателей жителям Лосиноостровского района. В ней выступят практически все творческие коллективы школы — оркестры, хоры и ансамбли, а также профессиональные музыканты — преподаватели ДМШ, — рассказали в администрации парка.
А в пятницу, 25 мая в 17.00, в парк приедут учащиеся детской школы искусств «Феникс» из Южного Медведкова; ребята представят музыкальные и хореографические номера.
Вход на все концерты свободный. Напомним, адрес Бабушкинского парка — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Фрагмент премьерного спектакля покажут на Менжинского юные актеры из Лосинки На ВДНХ открылась выставка космических фотографий Гости ДК в Лосиноостровском поиграли в лазертаг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров14
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение