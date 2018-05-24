Луппиан Лариса Регинальдовна

Дата рождения: 26 января 1953 года

Место рождения: Ташкент, Узбекистан

Знак зодиака: Водолей

В роду у Ларисы Луппиан были немцы, поляки, эстонцы и русские. Причем, папа Регинальд Эдуардович был дворянских кровей. С мамой Ларисы Ольгой Николаевной он познакомился, когда та приехала учиться в Ташкент в мединститут. Родители девочки рано развелись, и ее воспитанием плотно занялась папина мама — эстонка, прослужившая много лет гувернанткой в генеральской семье. Поэтому Ларисе с малолетства были привиты хорошие манеры, правильное отношение к жизни и быту. Кроме того, бабушка читала внучке интересные книги и разговаривала с ней по-немецки. Когда Ларисе исполнилось 7 лет, родители снова сошлись. Семья воссоединилась. Девочка всегда отличалась артистичностью, любила принимать участие в самодеятельных представлениях, а однажды, будучи школьницей младших классов, попала на съемочную площадку Ташкентской киностудии. Ларисе предложили роль девочки-сироты в художественной картине «Ты — не сирота» и она ее успешно сыграла.

Такой опыт не мог не сказаться на выборе профессии в дальнейшем. Поэтому, получив аттестат зрелости, Луппиан поехала в Ленинград, где с первого захода поступила в прославленный ЛГИТМиК на курс Игоря Владимирова . Поскольку Игорь Петрович в то время уже возглавлял Театр Ленсовета, то все его студенты участвовали в спектаклях труппы. Лариса уже на втором курсе получила большую роль в постановке «Двери хлопают». А к окончанию вуза была уже ведущей актрисой этого театра.

Надо сказать, что Лариса Регинальдовна и сейчас служит в родном театре. Спектакли с ее участием находятся в топе у зрителей. Был, правда, небольшой перерыв, когда ей пришлось из-за отсутствия ролей, перейти в питерский «Ленком». Но потом Игорь Владимиров попросил ее вернуться обратно. По слухам, он не давал актрисе ролей, потому что отыгрывался на ней за популярность Боярского.

Кинематографическая судьба актрисы сложилась не так хорошо, как театральная. Ее фильмография насчитывает менее двадцати ролей. Она снялась также в нескольких телеспектаклях и пробовала себя в качестве телеведущей.

Личная жизнь Ларисы Луппиан

Единственным мужем актрисы был и остается актер Михаил Боярский . Они познакомились, учась в театральном институте на параллельных курсах. Сблизились позже, когда стали вместе играть в детском мюзикле «Трубадур и его друзья». В 1977 году они поженились. В браке родились сын Сергей (1980 г.) — сейчас депутат государственной думы от партии «Единая Россия» , музыкант, бизнесмен, и дочь Елизавета (1985 г.) — сегодня Заслуженная артистка РФ.

В этой семье были разные периоды, порой очень тяжелые. Боярский много снимался, часто уезжал на съемки, любил выпить и пофлиртовать с другими женщинами. Все это Лариса перенесла достойно и сохранила домашний очаг. Некоторое время они даже находились в официальном разводе, но не разошлись. И до сих пор не растеряли нежных чувств друг к другу.

Фильмография

1962 — Ты не сирота

1974 — Лишний день в июне (телеспектакль)

1979 — Поздняя встреча

1984 — Букет мимозы и другие цветы

1987 — Мой боевой расчёт

1992 — Мушкетёры двадцать лет спустя

1994 — Глухарь

1999 — Плачу вперёд!

2002 — Интимная жизнь

2004 — Улицы разбитых фонарей-6 2005 — Тайны следствия

2005 — Своя чужая жизнь

2006-2007 — Гончие

2007 — Ирония судьбы. Продолжение

2009 — Слово женщине

2009 — Браво, Лауренсия!

Работа на телевидении

Автор и ведущая программы «Театральный бинокль».