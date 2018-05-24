Краско Андрей Иванович

Дата рождения: 10 августа 1957 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Лев Дата смерти: 4 июля 2006 года

Андрей родился в семье будущего актера и школьной учительницы. Детство было счастливым, потому что родители очень любили мальчика, так же как и его младшую сестру Юлю. Они всячески развивали детей и приобщали к прекрасному. Отец для Андрея всегда являлся непререкаемым авторитетом, поэтому с раннего детства он знал, что будет артистом, как папа. Краско-младший постоянно устраивал спектакли дома, болтался за кулисами театров, где служил отец. А когда возмужал, стал ездить с труппой Комиссаржевки на гастроли в составе бригады монтировщиков. Когда в первый раз он не прошел по конкурсу на актерский факультет ЛГИТМиКа, то остался еще на год в театре монтировать декорации. Он никогда не пользовался папиными связями. Предпочитал всего добиваться сам. На следующий год Андрею повезло, он поступил на курс лучших педагогов того времени — Аркадия Кацмана Льва Додина . Этот курс прославился двумя вещами — выдающимся дипломным спектаклем «Братья и сестры», аналог которого до сих пор идет в Малом драматическом театре Петербурга и тем, что весь этот курс в полном составе был отправлен в «ссылку» в далекий Томский ТЮЗ, который тогда в 1979 году только что открылся. Единственный с курса, кто проработал в этом театре целых два года, был Андрей Краско. Причем, отзывался он об этом периоде очень тепло.

Вернувшись в Ленинград, по совету друга Андрея Урганта , актер влился в ряды местного «Ленкома», где сразу получил главную роль в спектакле «Кукарача» Геннадия Опоркова. Актер прекрасно справился с образом участкового милиционера, но эта роль стала для него первой и последней в этом театре. На премьеру прибыла высокая комиссия, возглавляемая министром Чурбановым, которой главный герой показался каким-то «неуставным» и слишком веселым, хотя постановка в целом понравилась. Практически на следующий день Краско-младший был отправлен в очередную ссылку под Архангельск — теперь на службу в армию. За него хлопотали и сам Опорков и Динара Асанова , в картине «Пацаны» которой Андрей как раз снимался. Но ничего не помогло. Пока артист отдавал долг родине в Северном Полярном округе, ушли из жизни и Динара Асанова и Геннадий Опорков. Вернувшегося в Ленинград артиста уже никто не ждал. В 1996 году Андрею посчастливилось сняться в картине «Прорыв», но в реальности прорыва не происходило еще целое десятилетие. Пришлось постоянно искать альтернативную работу: он шил одежду в кооперативах, делал оградки на кладбищах, занимался ремонтами квартир. Вся эта неустроенность в итоге привела к тому, что талантливый невостребованный человек превратился в запойного алкоголика. Андрей не скрывал этот факт даже от журналистов. Он так и говорил: «Если у меня нет работы, я ухожу в запой».

В какой-то момент Краско, купил себе подержанный автомобиль, чтобы зарабатывать извозом. Он вообще очень любил автомобили. В середине 90-х он устроился шофером на киностудию «Ленфильм» и стал получать информацию о предстоящих съемках из первых рук. Благодаря этому ему удалось сняться в эпизодических ролях в комедии «Операция „С Новым Годом!“ и в сериале „Улицы разбитых фонарей“. Внезапная популярность навалилась на Краско после выхода на экраны „Агента национальной безопасности“, когда ему уже исполнилось сорок лет. С 1998 по 2006 год актер сыграл фантастическое количество ролей в кино. Иногда по 10-12 в один сезон. Предложения от режиссеров приходили в таком количестве, что артист даже не успевал читать сценарии.

»Андрюха был само спокойствие, рассказал про своего друга Михаил Пореченков . — Он приходил на площадку с огромной кучей газет, журналов, стопками книг, разгаданными и неразгаданными кроссвордами. Кроссворды он разгадывал на раз-два-три, с огромной скоростью, как счетно-вычислительная машина. Постоянно носил баночки с лекарствами — Андрюха страдал астмой. В его одежде всегда было множество карманов. Такой забавный персонаж… Вот так мы и прожили почти семь лет — пока снимался «Агент…». В последнее время у него было много работы и, наверное, благодаря этому он испытывал счастье. Он говорил: «Ну, наконец-то я могу поработать!» Без работы ему было совсем тяжело. Он не умел справляться с жизненными неурядицами, которых у него хватало. Все, что он не успевал доделывать в жизни, он осуществлял в кино. Он жил в кино! Между фильмами у него было как бы ожидание жизни. Я думаю, что сейчас там он тоже снимается».

«Ликвидация» стала последней картиной, в которой должен был сыграть Андрей Краско. «Я играл плохого человека, — продолжает Преченков, — и по сценарию именно я должен был стрелять в Андрюхиного героя. Когда он открыл сценарий, прочел и спросил, кто играет его убийцу, он сказал: „Что? Мишка меня убивает? Не может такого быть! Да никогда он меня не убьет! Приедет, я ему устрою!“ И он все ждал, когда я приеду, чтобы отснять этот эпизод. Но сначала отсняли Андрюшины сцены, а потом должны были снимать мои. Мы так и не встретились. Андрюха был прав…»

На картине «Ликвидация» Андрей Краско успел отработать два дня. В итоговой версии сериала его роль исполнил Сергей Маковецкий . Ночью 4 июля 2006 года Андрей умер от сердечной недостаточности. Его похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

Личная жизнь Андрея Краско

У артиста было много друзей и людей, которые его любили. И не было ни одного человека, который сказал бы о нем что-то плохое. Его считали добрым, открытым, надежным, веселым и сильным. В личной жизни Андрей был человеком любвеобильным, но не все его избранницы оказывались для него источником вдохновения и счастья. Например, первая жена, однокурсница Наталья Акимова променяла его на Игоря Скляра . Скляр попросился к ним пожить, а потом просто увел Наталью с собой. Предательство любимой и друга далось Андрею тяжело. Во втором официальном браке с гражданкой Польши Мириам Александрович родился сын — Иван (1980г.), но мама мальчика, закончив обучении в Ленинграде, вернулась на родину и увезла ребенка с собой. Больше Краско-младший не вступал в законный брак. В одном из интервью Андрей рассказывал, что однажды девушка, с которой он жил, ударила его ножом, приревновав к сопернице. Актера с трудом спасли. А девушку не посадили — Краско заявил следователям, что он сам себя зарезал.

В фактических браках с Маргаритой Звонаревой и Каролиной Поповой у Андрея родились еще двое детей. В первом сын Кирилл (1998 г.), во втором — дочь Алиса (2003 г).

Последние два года жизни рядом с артистом постоянно находилась Светлана Кузнецова

Фильмография

1979 — Личное свидание

1980 — Никудышная

1981 — Куда исчез Фоменко?

1981 — Штормовое предупреждение

1985 — Противостояние

1986 — Прорыв

1988 — Фонтан

1988 — Полёт птицы

1988 — Без мундира

1989 — Псы 1989 — Дон Сезар де Базан

1990 — Город

1991 — Человек со свалки

1991 — Лох — победитель воды

1991 — Афганский излом

1993 — Конь Белый

1993 — Юноша из морских глубин

1993 — Сенсация

1994 — Глухарь

1994 — Русский транзит

1994 — Русская симфония

1995 — Прибытие поезда

1996 — Операция «С Новым годом!»

1997 — Американка

1997 — Шизофрения

1997 — Брат

1997 — Улицы разбитых фонарей

1998 — Особенности национальной рыбалки

1998 — Блокпост

1998-2004 — Агент национальной безопасности

1999 — Болдинская осень

2000 — Бандитский Петербург

2000 — Обида

2000 — Особенности национальной охоты в зимний период

2001 — Начальник

2001 — Сёстры

2001 — Убойная сила 3 2001 — Агентство

2001 — Копейка

2002 — Олигарх

2003 — Дух земли

2003 — Ключ от спальни

2003 — Линии судьбы

2003 — Участок

2004 — 72 метра

2004 — Богиня: как я полюбила

2004 — Диверсант

2004 — Наваждение

2004 — Потерявшие солнце

2004 — Стервы, или Странности любви

2004 — Сапиенс

2004 — Строптивая мишень

2004 — Узкий мост

2004 — Своя чужая жизнь

2005 — 9 рота

2005 — Брежнев

2005 — Гибель империи

2005 — Доктор Живаго

2005 — Есенин

2005 — Жмурки

2005 — Королевство кривых…

2005 — На белом катере

2005 — Ночной продавец

2005 — Охота на изюбря

2005 — Принцесса и нищий

2005 — Свой человек

2005 — Турецкий гамбит

2006 — Грозовые ворота

2006 — Заколдованный участок

2006 — Кто приходит в зимний вечер

2006 — Оранжевое небо

2006 — Питер FM 2006 — Сволочи

2006 — У. Е.

2007 — Я остаюсь

2007 — Группа «Zета»

2007 — Любовь-морковь

2007 — Одна любовь на миллион

2007 — Частный заказ

2007 — Ликвидация

Работа на телевидении

1984 — клип на песню Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» (снялся вместе с Натальей Акимовой)

2003-2004 — ведущий программы «Кто в доме хозяин?» на телеканале «Культура»