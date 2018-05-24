Краско Андрей Иванович 

Дата рождения: 10 августа 1957 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Лев Дата смерти: 4 июля 2006 года
Андрей родился в семье будущего актера и школьной учительницы. Детство было счастливым, потому что родители очень любили мальчика, так же как и его младшую сестру Юлю. Они всячески развивали детей и приобщали к прекрасному. Отец для Андрея всегда являлся непререкаемым авторитетом, поэтому с раннего детства он знал, что будет артистом, как папа. Краско-младший постоянно устраивал спектакли дома, болтался за кулисами театров, где служил отец. А когда возмужал, стал ездить с труппой Комиссаржевки на гастроли в составе бригады монтировщиков. Когда в первый раз он не прошел по конкурсу на актерский факультет ЛГИТМиКа, то остался еще на год в театре монтировать декорации. Он никогда не пользовался папиными связями. Предпочитал всего добиваться сам. На следующий год Андрею повезло, он поступил на курс лучших педагогов того времени — Аркадия Кацмана и Льва Додина. Этот курс прославился двумя вещами — выдающимся дипломным спектаклем «Братья и сестры», аналог которого до сих пор идет в Малом драматическом театре Петербурга и тем, что весь этот курс в полном составе был отправлен в «ссылку» в далекий Томский ТЮЗ, который тогда в 1979 году только что открылся. Единственный с курса, кто проработал в этом театре целых два года, был Андрей Краско. Причем, отзывался он об этом периоде очень тепло.
Вернувшись в Ленинград, по совету друга Андрея Урганта, актер влился в ряды местного «Ленкома», где сразу получил главную роль в спектакле «Кукарача» Геннадия Опоркова. Актер прекрасно справился с образом участкового милиционера, но эта роль стала для него первой и последней в этом театре. На премьеру прибыла высокая комиссия, возглавляемая министром Чурбановым, которой главный герой показался каким-то «неуставным» и слишком веселым, хотя постановка в целом понравилась. Практически на следующий день Краско-младший был отправлен в очередную ссылку под Архангельск — теперь на службу в армию. За него хлопотали и сам Опорков и Динара Асанова, в картине «Пацаны» которой Андрей как раз снимался. Но ничего не помогло. Пока артист отдавал долг родине в Северном Полярном округе, ушли из жизни и Динара Асанова и Геннадий Опорков. Вернувшегося в Ленинград артиста уже никто не ждал. В 1996 году Андрею посчастливилось сняться в картине «Прорыв», но в реальности прорыва не происходило еще целое десятилетие. Пришлось постоянно искать альтернативную работу: он шил одежду в кооперативах, делал оградки на кладбищах, занимался ремонтами квартир. Вся эта неустроенность в итоге привела к тому, что талантливый невостребованный человек превратился в запойного алкоголика. Андрей не скрывал этот факт даже от журналистов. Он так и говорил: «Если у меня нет работы, я ухожу в запой».
В какой-то момент Краско, купил себе подержанный автомобиль, чтобы зарабатывать извозом. Он вообще очень любил автомобили. В середине 90-х он устроился шофером на киностудию «Ленфильм» и стал получать информацию о предстоящих съемках из первых рук. Благодаря этому ему удалось сняться в эпизодических ролях в комедии «Операция „С Новым Годом!“ и в сериале „Улицы разбитых фонарей“. Внезапная популярность навалилась на Краско после выхода на экраны „Агента национальной безопасности“, когда ему уже исполнилось сорок лет. С 1998 по 2006 год актер сыграл фантастическое количество ролей в кино. Иногда по 10-12 в один сезон. Предложения от режиссеров приходили в таком количестве, что артист даже не успевал читать сценарии.
»Андрюха был само спокойствие, рассказал про своего друга Михаил Пореченков. — Он приходил на площадку с огромной кучей газет, журналов, стопками книг, разгаданными и неразгаданными кроссвордами. Кроссворды он разгадывал на раз-два-три, с огромной скоростью, как счетно-вычислительная машина. Постоянно носил баночки с лекарствами — Андрюха страдал астмой. В его одежде всегда было множество карманов. Такой забавный персонаж… Вот так мы и прожили почти семь лет — пока снимался «Агент…». В последнее время у него было много работы и, наверное, благодаря этому он испытывал счастье. Он говорил: «Ну, наконец-то я могу поработать!» Без работы ему было совсем тяжело. Он не умел справляться с жизненными неурядицами, которых у него хватало. Все, что он не успевал доделывать в жизни, он осуществлял в кино. Он жил в кино! Между фильмами у него было как бы ожидание жизни. Я думаю, что сейчас там он тоже снимается».
«Ликвидация» стала последней картиной, в которой должен был сыграть Андрей Краско. «Я играл плохого человека, — продолжает Преченков, — и по сценарию именно я должен был стрелять в Андрюхиного героя. Когда он открыл сценарий, прочел и спросил, кто играет его убийцу, он сказал: „Что? Мишка меня убивает? Не может такого быть! Да никогда он меня не убьет! Приедет, я ему устрою!“ И он все ждал, когда я приеду, чтобы отснять этот эпизод. Но сначала отсняли Андрюшины сцены, а потом должны были снимать мои. Мы так и не встретились. Андрюха был прав…»
На картине «Ликвидация» Андрей Краско успел отработать два дня. В итоговой версии сериала его роль исполнил Сергей Маковецкий. Ночью 4 июля 2006 года Андрей умер от сердечной недостаточности. Его похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.
Личная жизнь Андрея Краско
У артиста было много друзей и людей, которые его любили. И не было ни одного человека, который сказал бы о нем что-то плохое. Его считали добрым, открытым, надежным, веселым и сильным. В личной жизни Андрей был человеком любвеобильным, но не все его избранницы оказывались для него источником вдохновения и счастья. Например, первая жена, однокурсница Наталья Акимова променяла его на Игоря Скляра. Скляр попросился к ним пожить, а потом просто увел Наталью с собой. Предательство любимой и друга далось Андрею тяжело. Во втором официальном браке с гражданкой Польши Мириам Александрович родился сын — Иван (1980г.), но мама мальчика, закончив обучении в Ленинграде, вернулась на родину и увезла ребенка с собой. Больше Краско-младший не вступал в законный брак. В одном из интервью Андрей рассказывал, что однажды девушка, с которой он жил, ударила его ножом, приревновав к сопернице. Актера с трудом спасли. А девушку не посадили — Краско заявил следователям, что он сам себя зарезал.
В фактических браках с Маргаритой Звонаревой и Каролиной Поповой у Андрея родились еще двое детей. В первом сын Кирилл (1998 г.), во втором — дочь Алиса (2003 г).
Последние два года жизни рядом с артистом постоянно находилась Светлана Кузнецова.
Фильмография
1979 — Личное свидание
1980 — Никудышная
1981 — Куда исчез Фоменко?
1981 — Штормовое предупреждение
1985 — Противостояние
1986 — Прорыв
1988 — Фонтан
1988 — Полёт птицы
1988 — Без мундира
1989 — Псы 1989 — Дон Сезар де Базан
1990 — Город
1991 — Человек со свалки
1991 — Лох — победитель воды
1991 — Афганский излом
1993 — Конь Белый
1993 — Юноша из морских глубин
1993 — Сенсация
1994 — Глухарь
1994 — Русский транзит
1994 — Русская симфония
1995 — Прибытие поезда
1996 — Операция «С Новым годом!»
1997 — Американка
1997 — Шизофрения
1997 — Брат
1997 — Улицы разбитых фонарей
1998 — Особенности национальной рыбалки
1998 — Блокпост
1998-2004 — Агент национальной безопасности
1999 — Болдинская осень
2000 — Бандитский Петербург
2000 — Обида
2000 — Особенности национальной охоты в зимний период
2001 — Начальник
2001 — Сёстры
2001 — Убойная сила 3 2001 — Агентство
2001 — Копейка
2002 — Олигарх
2003 — Дух земли
2003 — Ключ от спальни
2003 — Линии судьбы
2003 — Участок
2004 — 72 метра
2004 — Богиня: как я полюбила
2004 — Диверсант
2004 — Наваждение
2004 — Потерявшие солнце
2004 — Стервы, или Странности любви
2004 — Сапиенс
2004 — Строптивая мишень
2004 — Узкий мост
2004 — Своя чужая жизнь
2005 — 9 рота
2005 — Брежнев
2005 — Гибель империи
2005 — Доктор Живаго
2005 — Есенин
2005 — Жмурки
2005 — Королевство кривых…
2005 — На белом катере
2005 — Ночной продавец
2005 — Охота на изюбря
2005 — Принцесса и нищий
2005 — Свой человек
2005 — Турецкий гамбит
2006 — Грозовые ворота
2006 — Заколдованный участок
2006 — Кто приходит в зимний вечер
2006 — Оранжевое небо
2006 — Питер FM 2006 — Сволочи
2006 — У. Е.
2007 — Я остаюсь
2007 — Группа «Zета»
2007 — Любовь-морковь
2007 — Одна любовь на миллион
2007 — Частный заказ
2007 — Ликвидация
Работа на телевидении
1984 — клип на песню Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» (снялся вместе с Натальей Акимовой)
2003-2004 — ведущий программы «Кто в доме хозяин?» на телеканале «Культура»