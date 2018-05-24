Горонок Марк Михайлович

Дата рождения: 17 ноября 1973 года

Место рождения: СССР, Томск-7 (Северск)

Знак зодиака: Скорпион

Марк родился в семье далекой от мира искусства, но родители, поняв музыкально одаренность ребенка, отдали его в класс скрипки. Парень легко осваивал не простой инструмент, а преподаватели пророчили ему большое будущее. До определенного возраста и со школьными дисциплинами все было в порядке. Однако в старших классах Марк попал в плохую компанию и начал зарабатывать автоугонами. За нарушение закона ему пришлось провести год в тюрьме. После заключения молодой человек взялся за голову и отправился в Ленинград осуществлять свою давнюю мечту. На актерский факультет ЛГИТМиКа его приняли с первого захода. Мастер курса — режиссер Дмитрий Астрахан не только учил своих студентов профессиональным навыкам, но и с первого курса давал им роли в Театре комедии им. Акимова, который он в тот период возглавлял, а также снимал их в своих фильмах. Вначале Горонку досталась роль главного героя (Александра Збруева) в молодости, в картине «Ты у меня одна». А сразу после этого роль сына-гения героя все того же Александра Збруева в ленте «Все будет хорошо». В 22-года Марк Горонок стал настоящей звездой. После окончания вуза, в 1996 году его даже пригласили в труппу московского «Ленкома». Но такой триумфальный профессиональный старт очень быстро закрутил колесо судьбы в обратную сторону. На одной из репетиций артисту пришлось вызывать скорую помощь. Ему стало плохо из-за обострившегося псориаза. При процедуре переливания крови, Марку занесли в организм гепатит. После этого парень полтора года серьезно лечился. Работать он не мог и в итоге потерял место в знаменитом театре, толком так не успев сыграть там ни в одной постановке. После этого было еще несколько ролей в кино и Петербургском театре «Буфф». Но с 2004 по 2017 год артист вообще исчез с экранов. Ходили слухи, что из-за отсутствия работы и проблем со здоровьем актёр начал злоупотреблять алкоголем.

В данный момент у артиста есть свое продюсерское агентство и коллектив по организации праздников.

Личная жизнь Марка Горонка

И вот недавно стала ясна причина, по которой Марк Горонок пропал. В эфир программы «На самом деле» пришла бывшая возлюбленная актера Вероника Голубкова, которая заявила, что 12 лет родила от Горонка дочь Марию. Женщина попросила провести ДНК-тест. Как выяснилось, в тот момент, когда Вероника узнала о своей беременности, Марк попал в больницу и некоторое время находился в коме. Его сильно избили на улице. Прогнозы врачей были не утешительными, говорили, что парень останется инвалидом. Девушка испугалась таких последствий и сбежала, даже не навестив друга в больнице. Вскоре она вышла замуж за другого мужчину, который удочерил ее ребенка. А Марк выжил и восстановился чудом. Сейчас у него другая семья. Появилась в студии и нынешняя супруга актера Анна, которая вместе с Марком воспитывает дочь. Она попросила оставить ее семью в покое. Сам артист был не против помогать дочке, если она окажется ему родной. Но ДНК-экспертиза показала, что 12-летняя девочка не имеет ни какого отношения к актеру.

Фильмография

1993 — Ты у меня одна

1995 — Всё будет хорошо!

1996 — Из ада в ад 1998 — Зал ожидания

1998 — Сеньора

1998 — Грешная любовь

1999 — Улицы разбитых фонарей

2000 — Благодетель

2004 — Улицы разбитых фонарей

2017 — Чужое лицо