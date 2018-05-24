Балерина Большого театра сообщила в полицию о пропаже своей несовершеннолетней подопечной

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Накануне поздно вечером в полицию обратилась 25-летняя балерина Большого театра А. Казакова. Она сообщила, что пропала 16-летняя девочка, которой она приходится опекуном. По словам заявительницы, еще 21 мая десятиклассница ушла из дома в поселении Воскресенское на учебу в колледж Ушинского ГАОУ ВО МГПУ и не вернулась. На телефон девочка не отвечает, при этом в соцсети «ВКонтакте» она сообщила опекуну, что скоро якобы вернется домой. Тем не менее, из опасений за жизнь девочки балерина решила обратиться в полицию», — пояснил собеседник агентства.

Источник отметил, что ранее школьница неоднократно уходила из дома, она также стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В настоящее время полиция проводит проверку.