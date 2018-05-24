В Центре «Академический» состоялся отчетный спектакль детской театральной студии «Дыхание»

Конец мая — это традиционное время отчетных концертов и мероприятий в столичных учреждениях культуры, проходят они в эти дни и в центре культуры и досуга «Академический».

Хотя детская театральная студия «Дыхание» начала свою работу в центре культуры «Академический» лишь осенью прошлого года, питомцы Елены Шатиловой продемонстрировали серьезные успехи. Ребята представили зрителям спектакль «Осьминожки» по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка».

По окончании спектакля свои достижения показали также участники хореографической студии «Части целого» во главе с Надеждой Сафроновой.