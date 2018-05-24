Мигицко Сергей Григорьевич

Дата рождения: 23 апреля 1953 года

Место Рождения: Украина, Одесса

Знак зодиака: Телец

Отец Сергея Мигицко был военным, служил в Одессе, где и встретил свою жену, маму артиста, служащую министерства Экономики . Детство Сергея прошло в окружении любящих родственников, под лучами черноморского солнца. Родители много работали, но были людьми культурными и прививали сыну хороший вкус. Воспитанием ребенка занималась в основном бабушка, развившая в маленьком Сереже недюжинные воображение, любопытство и творческие способности. В школе мальчик, несмотря на высокий рост, светлые волосы и в целом яркую внешность был не слишком популярен, как он сам говорил, кареглазые брюнеты среднего роста ценились куда больше. Поэтому он начал искать способы привлечь к себе внимание: пел под гитару, лучше других рассказывал анекдоты. Еще одной страстью Сергея был футбол, играть в который он время от времени продолжает до сих пор. Отец видел в сыне своего приемника, хотел, чтобы тот сделал карьеру военного, а Сергей, настроенный более романтическим образом, подумывал поступать в мореходное училище, но все случилось совершенно иначе. Подруга Мигицко по театральной самодеятельности Нина Зайцева , успешно поступившая в ЛГИТМиК, буквально сагитировала приятеля последовать ее примеру. Мастером, на чей курс поступил молодой человек, был Игорь Владимиров , основатель Театра имени Ленсовета. По окончании института Сергей Мигицко год проработал в Малом драматическом театре, прошел срочную службу в армии, после чего поступил в труппу Театра им. Ленсовета, где служит по сей день. В начале своей работы в театре актер мог играть до 30 спектаклей в месяц. Сергею Григорьевичу удалось сделать впечатляющую карьеру и на большом экране. Свою первую главную роль в кино, Ивана Александровича Хлестакова, он сыграл в фильме Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». Она принесла молодому артисту большую популярность. Среди своих любимых работ сам Мигицко выделяет роль Ганса Христиана Андерсена в картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Личная жизнь

Свою первую жену, Людмилу, Сергей встретил в 1977 году. Как рассказала она сама в интервью "Экспресс Газете" , это произошло в пельменной, артист приметил девушку и пригласил ее на спектакль «Бременские музыканты». Девушка не спешила ответить на ухаживания Мигицко, но он был так настойчив, что ее сердце оттаяло. Свадьбу организовывали в малом зале Театра имени Ленсовета. В 1980 году у пары родилась дочь Катя. Семейная жизнь с актером была непростой во многом из-за его неуемного темперамента и в итоге брак распался. Вторая жена, Ольга, появилась в жизни Сергея незадолго до этого. Она не уводила мужчину из семьи, их роман начался позже. Ольга была поклонницей таланта Мигицко, любила ходить на его спектакли. Они счастливы в браке уже более четверти века. В 1994 году у них родилась дочь Анна.

Сергей и Ольга дружат с Ольгой и ее мужем семьями. Екатерина Мигицко стала актрисой, играет в московском театре Ленком, Анна выступает на сцене питерского ТЮЗа.

Интересные факты

У Сергея Мигицко есть дефект речи — заикание, заметное при разговорах в нерабочее время. Однако, выходя на сцену, он говорит неизменно четко и внятно

Лучшим другом артиста еще с 1970 года является его знаменитый коллега Сергей Боярский

Стараясь завоевать расположение своей первой жены, Сергей забирался по пожарной лестнице на седьмой этаж общежития на Пражской улице в Ленинграде.

Телепроекты

2007 — Кто в доме хозяин — Культура

2008 — Как это делалось в Одессе — Пятый канал

Телеспектакли

1975 — Шагреневая кожа

1986 — Прекрасная Елена

2000 — Горе от ума Фильмография

1974 — Дорогой мальчик

1974 — Соломенная шляпка

1976 — Сентиментальный роман

1977 — Инкогнито из Петербурга

1978 — Пока безумствует мечта

1980 — Только в мюзик-холле

1981 — Чёрный треугольник

1984 — Герой её романа

1985 — Искренне Ваш…

1986 — Джек Восьмёркин — «американец»

1987 — Первая встреча, последняя встреча

1987 — Время летать

1987 — Акселератка

1988 — Дорогое удовольствие

1989 — Искусство жить в Одессе

1989 — Сирано де Бержерак

1989 — Светлая личность

1990 — Ловушка для одинокого мужчины

1990 — Мой муж — инопланетянин

1990 — Враг народа

1991 — Дело Сухово-Кобылина

1991 — Дура

1991 — Виват, гардемарины!

1992 — Чекист

1993 — Жизнь с идиотом

1993 — Акт 1994 — На кого Бог пошлёт

1995 — Спасибо, доктор

1999 — Улицы разбитых фонарей

2000 — Дом Надежды

2001 — Агентство

2003 — Удачи тебе, сыщик

2003 — Иванов и Рабинович

2004 — Шахматист

2004 — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина

2004 — Пять звёзд

2004 — На вираже

2005 — Доктор Живаго

2005 — Опера. Хроники убойного отдела

2006 — Травести

2006 — Андерсен. Жизнь без любви

2007 — Улыбка Бога

2007 — Суженый-ряженый

2008 — Время земляники

2009 — Стерва

2010 — Клуб счастья

2012 — Тайны следствия-11 2013 — Шагал — Малевич

2013 — Три богатыря

2014 — Тест на беременность

2014 — Sex, кофе, сигареты

2016 — Тест на беременность-2