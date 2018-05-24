Спектакль Русского театра стал лауреатом XII театрального фестиваля имени Николая Рыбакова 

М. Горького «Смеется ли Чехов» заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова получил две награды в рамках конкурсной программы XII театрального фестиваля имени Николая Рыбакова, который проходит в Тамбове с 12 по 27 мая.
Стало известно, что постановка Русского театра победила в номинациях «За лучшую сценографию» и «Лучший актерский ансамбль».
По словам артиста Русского театра, исполнителя одной из ролей в спектакле Магомеда Сурхатилова, жюри еще во время обсуждения дало высокую оценку и актерской работе, и режиссуре.
«В жюри были известные театральные критики, среди них такие имена, как Николай Жегин, Григорий Заславский, Валерий Подгородинский… Председателем жюри была величайшая актриса современности Ольга Яковлева. Я думаю, это самое дорогое — когда дагестанский театр, где играют национальные актеры, идет на равных с другими и нет никаких снисхождений. Наши актеры играют на уровне, а, может быть, в некоторых аспектах выше, чем актеры в русских городах с исконно русской культурой», — рассказал Сурхатилов.
Фестиваль имени Николая Рыбакова проходит в Тамбове с 2007 года при поддержке Малого театра и Союза театральных деятелей России. В этом году в конкурсной программе было заявлено 13 спектаклей, каждый из которых представлял разные театры страны.