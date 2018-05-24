Спектакль Русского театра стал лауреатом XII театрального фестиваля имени Николая Рыбакова

М. Горького «Смеется ли Чехов» заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова получил две награды в рамках конкурсной программы XII театрального фестиваля имени Николая Рыбакова , который проходит в Тамбове с 12 по 27 мая.

Стало известно, что постановка Русского театра победила в номинациях «За лучшую сценографию» и «Лучший актерский ансамбль».

По словам артиста Русского театра, исполнителя одной из ролей в спектакле Магомеда Сурхатилова, жюри еще во время обсуждения дало высокую оценку и актерской работе, и режиссуре.

«В жюри были известные театральные критики, среди них такие имена, как Николай Жегин, Григорий Заславский , Валерий Подгородинский… Председателем жюри была величайшая актриса современности Ольга Яковлева . Я думаю, это самое дорогое — когда дагестанский театр, где играют национальные актеры, идет на равных с другими и нет никаких снисхождений. Наши актеры играют на уровне, а, может быть, в некоторых аспектах выше, чем актеры в русских городах с исконно русской культурой», — рассказал Сурхатилов.

Фестиваль имени Николая Рыбакова проходит в Тамбове с 2007 года при поддержке Малого театра и Союза театральных деятелей России. В этом году в конкурсной программе было заявлено 13 спектаклей, каждый из которых представлял разные театры страны.