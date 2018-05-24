В Москве прошел Семейный фестиваль финансовой грамотности

Маленькие посетители фестиваля участвовали в играх и узнавали любопытные факты о деньгах, а их родители слушали лекции экспертов о грамотном ведении семейного бюджета.

Фестиваль семейной финансовой грамотности прошел 19 мая в Цифровом деловом пространстве в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В нем приняли участие более 2500 человек, среди которых были как взрослые и подростки, так и совсем малыши.

Для посетителей было организовано более семидесяти различных бесплатных активностей: лекции, мастер-классы, выставка музея денег, ярмарка, консультации и так далее.

Например, в специальной мастерской дети выбирали себе понравившийся мастер-класс, на котором изготавливали поделки своими руками (копилки, кошельки, собственную валюту и прочее), а затем продавали их за фестивальную валюту — фестики в зоне «Городской ярмарки».

Фестики, заработанные собственными руками, юные участники фестиваля тратили на приятные покупки в специальном магазине.

Детей постарше и их родителей ждали «Университет» и «Молодежный лекторий» с открытыми дискуссиями, где обсуждались темы:

• как монетизировать свой талант,

• как рационально распределять семейный бюджет,

• как грамотно управлять личными и семейными финансами,

• как отстаивать свои права в финансовых отношениях и многое другое.

Участников фестиваля порадовала и активная шоу-программа на сцене:

• выступление юных артистов «Академии детского мюзикла» с эксклюзивной постановкой «Финкульт-вперед!»;

• интерактивный образовательный спектакль от компании Visa «Волшебная сила бюджета»;

• театральная постановка Московского детского музыкального театра «А — Я»;

• музыкальная программа от резидентов Всероссийского фестиваля детского творчества Melon Kids;

• книжный аукцион от издательства «Хоббитека»;

• а также викторины, розыгрыши, конкурсы и игры с призами от партнеров фестиваля.

На фестивале выступил заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак : «В рамках проекта по популяризации финансовой грамотности у населения Минфин России уже продумал и успешно реализовал множество различных форматов взаимодействия с разными целевыми аудиториями. Семейный финансовый фестиваль по праву может быть назван одним из наиболее ярких таких форматов. Я рад, что фестиваль собрал так много гостей и участников в этом году, ведь его образовательная миссия необходима для воспитания ответственного отношения к финансам у детей и их родителей».

Фото: пресс-служба

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